Путин напомнил о дружественных отношениях с Эритреей
Президент Владимир Путин отметил дружественный характер отношений между Россией и Эритреей. Об этом он заявил на встрече с президентом африканской страны Исайясом Афеворки.
«Российско-эритрейские связи носят дружественный характер, продолжают развиваться на принципах равноправия, взаимного уважения, и в мае этого года мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений», – сказал президент, его слова приводит пресс-служба Кремля.
Путин также заявил, что рассчитывает на укрепление отношений между РФ и Эритреей по итогам встречи и участия в «общеафриканской дискуссии».
В марте 2022 г., после начала спецоперации России на Украине, Эритрея была одной из пяти стран, которая выступила против резолюции ООН с требованием вывести войска РФ с Украины. Тогда резолюцию организации также не поддержали Россия, Белоруссия, Сирия и КНДР.
Во время переговоров глава Эритреи заявил, что между Россией и Украиной «нет конфликта». «Это война, которую объявили России страны НАТО. И эта война не за Россию, а за гегемонию и доминирование во всем мире», – сказал Афеворки (цитата по ТАСС).
Сегодня, 28 июля, завершается международный форум «Россия – Африка». Первый день саммита прошел 27 июля. В мероприятии приняли участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. На мероприятии был подписан ряд соглашений, в том числе, как сообщал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, более 70 соглашений о взаимном признании дипломов и ученых степеней с африканскими и другими странами.