Газета
Политика

Путин напомнил о дружественных отношениях с Эритреей

Ведомости

Президент Владимир Путин отметил дружественный характер отношений между Россией и Эритреей. Об этом он заявил на встрече с президентом африканской страны Исайясом Афеворки.

«Российско-эритрейские связи носят дружественный характер, продолжают развиваться на принципах равноправия, взаимного уважения, и в мае этого года мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений», – сказал президент, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин также заявил, что рассчитывает на укрепление отношений между РФ и Эритреей по итогам встречи и участия в «общеафриканской дискуссии».

В марте 2022 г., после начала спецоперации России на Украине, Эритрея была одной из пяти стран, которая выступила против резолюции ООН с требованием вывести войска РФ с Украины. Тогда резолюцию организации также не поддержали Россия, Белоруссия, Сирия и КНДР.

Что Владимир Путин говорил о конфликте на Украине на пленарном заседании саммита «Россия - Африка»

Его выступление предваряет вечернюю встречу по вопросу мирной инициативы

Во время переговоров глава Эритреи заявил, что между Россией и Украиной «нет конфликта». «Это война, которую объявили России страны НАТО. И эта война не за Россию, а за гегемонию и доминирование во всем мире», – сказал Афеворки (цитата по ТАСС).

Сегодня, 28 июля, завершается международный форум «Россия – Африка». Первый день саммита прошел 27 июля. В мероприятии приняли участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. На мероприятии был подписан ряд соглашений, в том числе, как сообщал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, более 70 соглашений о взаимном признании дипломов и ученых степеней с африканскими и другими странами.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных