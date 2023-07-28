Путин напомнил о дружественных отношениях с Эритреей

Сегодня, 28 июля, завершается международный форум «Россия – Африка». Первый день саммита прошел 27 июля. В мероприятии приняли участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. На мероприятии был подписан ряд соглашений, в том числе, как сообщал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, более 70 соглашений о взаимном признании дипломов и ученых степеней с африканскими и другими странами.