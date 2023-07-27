Фальков сообщил о более 70 соглашений о взаимном признании дипломов с другими странами
Россия, африканские государства и другие страны заключили более 70 соглашений о взаимном признании дипломов и ученых степеней, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на форуме Россия – Африка.
«У нас более 70 такого рода соглашений, обращаю внимание, что больше всего таких соглашений о взаимном признании дипломов, квалификаций и ученых степеней у нас как раз со странами африканского континента. Почти 30, [сейчас] 29, сегодня у нас должно еще добавиться», – сказал Фальков (цитата по ТАСС).
Министр сообщил, что в российских вузах сейчас обучаются свыше 34 000 студентов из стран Африки. По его словам, африканских студентов привлекает медицина, инженерия, сельское хозяйство и др. Фальков также отметил увеличение бюджетных мест: в 2020 г. их количество составляло 1700, а в этом году – уже 4700 мест.
Сегодня, 27 июля, в Санкт-Петербурге проходит саммит Россия – Африка. Последний день мероприятия пройдет завтра, 28 июля. В форуме примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. Это второй российско-африканский саммит. Первый проводился осенью 2019 г. в Сочи, тогда в мероприятии приняли участие 47 лидеров государств.
Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума заявил, что в рамках сотрудничества Африканского региона и РФ в проработке находятся более 30 проектов. По словам президента, компания «Русгидро» предоставляет широкий спектр услуг африканским партнерам, а «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Зарубежнефть» занимаются освоением нефтегазовых месторождений в Алжире, Египте, Нигерии, и др.
Путин отметил, что сотрудничество базируется на богатом опыте, так как советскими и российскими специалистами за многие годы были спроектированы и построены крупные энергоузлы в Анголе, Египте, Эфиопии и других странах континента совокупной мощностью 4,6 ГВт.