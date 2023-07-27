Фальков сообщил о более 70 соглашений о взаимном признании дипломов с другими странами

«У нас более 70 такого рода соглашений, обращаю внимание, что больше всего таких соглашений о взаимном признании дипломов, квалификаций и ученых степеней у нас как раз со странами африканского континента. Почти 30, [сейчас] 29, сегодня у нас должно еще добавиться», – сказал Фальков (цитата по ТАСС).