Газета
Общество

Фальков сообщил о более 70 соглашений о взаимном признании дипломов с другими странами

Ведомости

Россия, африканские государства и другие страны заключили более 70 соглашений о взаимном признании дипломов и ученых степеней, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на форуме Россия – Африка.

«У нас более 70 такого рода соглашений, обращаю внимание, что больше всего таких соглашений о взаимном признании дипломов, квалификаций и ученых степеней у нас как раз со странами африканского континента. Почти 30, [сейчас] 29, сегодня у нас должно еще добавиться», – сказал Фальков (цитата по ТАСС).

Министр сообщил, что в российских вузах сейчас обучаются свыше 34 000 студентов из стран Африки. По его словам, африканских студентов привлекает медицина, инженерия, сельское хозяйство и др. Фальков также отметил увеличение бюджетных мест: в 2020 г. их количество составляло 1700, а в этом году – уже 4700 мест.

Путин объявил о реформе высшего образования

Она будет совмещать достижения советской системы и наработки последних лет

Сегодня, 27 июля, в Санкт-Петербурге проходит саммит Россия – Африка. Последний день мероприятия пройдет завтра, 28 июля. В форуме примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. Это второй российско-африканский саммит. Первый проводился осенью 2019 г. в Сочи, тогда в мероприятии приняли участие 47 лидеров государств.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума заявил, что в рамках сотрудничества Африканского региона и РФ в проработке находятся более 30 проектов. По словам президента, компания «Русгидро» предоставляет широкий спектр услуг африканским партнерам, а «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Зарубежнефть» занимаются освоением нефтегазовых месторождений в Алжире, Египте, Нигерии, и др.

Путин отметил, что сотрудничество базируется на богатом опыте, так как советскими и российскими специалистами за многие годы были спроектированы и построены крупные энергоузлы в Анголе, Египте, Эфиопии и других странах континента совокупной мощностью 4,6 ГВт.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных