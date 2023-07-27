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Бизнес

Путин сообщил о подготовке около 30 энергетических проектов с участием Африки

Ведомости

Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки в сфере энергетики, на данный момент в проработке находятся более 30 проектов, сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

«В различной степени проработки сейчас находятся более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки. Общая мощность прорабатываемых проектов составляет порядка 3,7 ГВт», – подчеркнул президент.

По словам президента, компания «Русгидро» предоставляет широкий спектр услуг африканским партнерам, а «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Зарубежнефть» – компании, которые занимаются освоением нефтегазовых месторождений в Алжире, Египте, Камеруне, Нигерии, Республике Конго.

Путин отметил, что сотрудничество базируется на богатом опыте, так как советскими и российскими специалистами за многие годы были спроектированы и построены крупные энергоузлы в Анголе, Египте, Эфиопии и других странах континента совокупной мощностью 4,6 ГВт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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