Путин сообщил о подготовке около 30 энергетических проектов с участием Африки
Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки в сфере энергетики, на данный момент в проработке находятся более 30 проектов, сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума Россия – Африка в Санкт-Петербурге.
«В различной степени проработки сейчас находятся более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки. Общая мощность прорабатываемых проектов составляет порядка 3,7 ГВт», – подчеркнул президент.
Путин отметил, что сотрудничество базируется на богатом опыте, так как советскими и российскими специалистами за многие годы были спроектированы и построены крупные энергоузлы в Анголе, Египте, Эфиопии и других странах континента совокупной мощностью 4,6 ГВт.