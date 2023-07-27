Путин сообщил о подготовке около 30 энергетических проектов с участием Африки

Путин отметил, что сотрудничество базируется на богатом опыте, так как советскими и российскими специалистами за многие годы были спроектированы и построены крупные энергоузлы в Анголе, Египте, Эфиопии и других странах континента совокупной мощностью 4,6 ГВт.