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Председатель парламента Нагорного Карабаха ушел в отставку

Ведомости

Председатель национального собрания (парламента) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Товмасян ушел в отставку, сообщило агентство Armenpress.

«Руководствуясь п. 1 ч. 2 с. 130 закона «Регламент Национального Собрания», я ухожу в отставку с поста спикера национального собрания Республики Арцах», – заявил Товмасян, чьи слова приводит агентство. Уточняется, что он объявил об уходе с должности 28 июля.

Осенью 2020 г. ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась после начала боевых действий между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Пашиняна. В зоне конфликта прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.

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В 2022 г. ситуация вновь обострилась, и государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. 28 июня в Вашингтоне прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, Армении Арарата Мирзояна и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В ходе переговоров они обсудили процесс нормализации отношений Баку и Еревана, при этом обвинив друг друга в подрыве усилий по мирному урегулированию.

25 июля этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам трехсторонних переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана заявил, что в 2023 г. планируется проведение саммита лидеров России, Армении и Азербайджана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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