Председатель парламента Нагорного Карабаха ушел в отставку

В 2022 г. ситуация вновь обострилась, и государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. 28 июня в Вашингтоне прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, Армении Арарата Мирзояна и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В ходе переговоров они обсудили процесс нормализации отношений Баку и Еревана, при этом обвинив друг друга в подрыве усилий по мирному урегулированию.