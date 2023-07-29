Председатель парламента Нагорного Карабаха ушел в отставку
Председатель национального собрания (парламента) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Товмасян ушел в отставку, сообщило агентство Armenpress.
«Руководствуясь п. 1 ч. 2 с. 130 закона «Регламент Национального Собрания», я ухожу в отставку с поста спикера национального собрания Республики Арцах», – заявил Товмасян, чьи слова приводит агентство. Уточняется, что он объявил об уходе с должности 28 июля.
Осенью 2020 г. ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась после начала боевых действий между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Пашиняна. В зоне конфликта прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.
В 2022 г. ситуация вновь обострилась, и государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. 28 июня в Вашингтоне прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, Армении Арарата Мирзояна и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В ходе переговоров они обсудили процесс нормализации отношений Баку и Еревана, при этом обвинив друг друга в подрыве усилий по мирному урегулированию.
25 июля этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам трехсторонних переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана заявил, что в 2023 г. планируется проведение саммита лидеров России, Армении и Азербайджана.