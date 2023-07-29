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Президент Буркина-Фасо попросил Россию помочь в строительстве АЭС

Ведомости

Буркина-Фасо надеется на помощь России в строительстве небольшой атомной электростанции (АЭС) в связи с нехваткой энергии, заявил президент переходного периода Ибрагим Траоре на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нам необходима выработка энергии. Это важный пункт нашей повестки. Если было бы возможно, мы бы хотели сделать небольшую атомную станцию в нашей стране», – сказал глава африканской страны (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что во всем регионе наблюдается дефицит энергии. Кроме того, по мнению президента, если Россия «закрепится в этом регионе, то она сможет генерировать энергию на весь этот субрегион».

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Эксперты видят в этом как политические, так и логистические преимущества

Ранее на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге официальный представитель Нигерии в ОПЕК Габриел Адуда заявил, что страна заинтересована в получении российских технологий в нефтегазовой сфере, а также в привлечении компаний из России в свои нефтегазовые проекты.

Он добавил, что Африке «в течение многих лет не хватало финансовых ресурсов», но Нигерия в рамках сотрудничества «просит не кредиты, а проектное финансирование». Западноафриканская страна обладает крупнейшими запасами нефти в Африке и одними из крупнейших в мире. По данным Комиссии по регулированию добычи нефти Нигерии (NUPRC) на 1 января 2022 г., запасы нефти и газового конденсата в стране составляли 37,046 млрд барр. В 2021 г., по данным Statistical Review of World Energy 2023, в стране было добыто 78,4 млн т нефти, а в 2022 г. – 69 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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