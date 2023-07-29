Президент Буркина-Фасо попросил Россию помочь в строительстве АЭС

Он добавил, что Африке «в течение многих лет не хватало финансовых ресурсов», но Нигерия в рамках сотрудничества «просит не кредиты, а проектное финансирование». Западноафриканская страна обладает крупнейшими запасами нефти в Африке и одними из крупнейших в мире. По данным Комиссии по регулированию добычи нефти Нигерии (NUPRC) на 1 января 2022 г., запасы нефти и газового конденсата в стране составляли 37,046 млрд барр. В 2021 г., по данным Statistical Review of World Energy 2023, в стране было добыто 78,4 млн т нефти, а в 2022 г. – 69 млн т.