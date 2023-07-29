Президент Буркина-Фасо попросил Россию помочь в строительстве АЭС
Буркина-Фасо надеется на помощь России в строительстве небольшой атомной электростанции (АЭС) в связи с нехваткой энергии, заявил президент переходного периода Ибрагим Траоре на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Нам необходима выработка энергии. Это важный пункт нашей повестки. Если было бы возможно, мы бы хотели сделать небольшую атомную станцию в нашей стране», – сказал глава африканской страны (цитата по «Интерфаксу»).
Он уточнил, что во всем регионе наблюдается дефицит энергии. Кроме того, по мнению президента, если Россия «закрепится в этом регионе, то она сможет генерировать энергию на весь этот субрегион».
Ранее на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге официальный представитель Нигерии в ОПЕК Габриел Адуда заявил, что страна заинтересована в получении российских технологий в нефтегазовой сфере, а также в привлечении компаний из России в свои нефтегазовые проекты.
Он добавил, что Африке «в течение многих лет не хватало финансовых ресурсов», но Нигерия в рамках сотрудничества «просит не кредиты, а проектное финансирование». Западноафриканская страна обладает крупнейшими запасами нефти в Африке и одними из крупнейших в мире. По данным Комиссии по регулированию добычи нефти Нигерии (NUPRC) на 1 января 2022 г., запасы нефти и газового конденсата в стране составляли 37,046 млрд барр. В 2021 г., по данным Statistical Review of World Energy 2023, в стране было добыто 78,4 млн т нефти, а в 2022 г. – 69 млн т.