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Бизнес

UC Rusal может возобновить работу завода в Нигерии

Эксперты видят в этом как политические, так и логистические преимущества
Надежда Синцова
Андрей Гордеев / Ведомости

Единственный в России производитель первичного алюминия UC Rusal ведет с правительством Нигерии переговоры о возобновлении работы своего алюминиевого завода в этой стране. Об этом заявил 28 июля в ходе саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге постоянный секретарь министерства нефти и природных ресурсов Нигерии Габриел Адуда.

Информацию подтвердил «Ведомостям» и представитель UC Rusal. «Мы подтверждаем, что ведем переговоры с правительством Нигерии о возобновлении работы завода Alscon», – сказал он. 

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UC Rusal принадлежит 85% Alscon, оставшаяся доля – у правительства Нигерии. Российская компания приобрела 77,5% в Alscon в 2007 г., после чего провела его модернизацию. В 2008 г. UC Rusal выкупила у германской Ferrostaal AG еще 7,5% акций предприятия. 

Завод, мощность которого составляет 193 000 т первичного алюминия в год, был построен в 1997 г. В производственный комплекс Alscon входит электролизный цех, электростанция, работающая на газе, и порт на реке Имо. 

В 2012 г. UC Rusal одобрила программу по оптимизации неэффективных мощностей, по которой до 2018 г. предусматривалось общее сокращение производства первичного алюминия на 275 000 т на российских Надвоицком (НАЗ), Богослововском (БАЗ), Волховском (ВАЗ) и Новокузнецком (НкАЗ) алюминиевых заводах. В марте 2013 г. компания решила увеличить этот целевой показатель до 300 000 т. Эти действия направлены на сохранение конкурентоспособности UC Rusal на мировом рынке в условиях высоких тарифов на электроэнергию и низких мировых цен на металл, поясняла тогда компания. 

В том же марте 2013 г. UC Rusal объявила и о решении приостановить работу завода Alscon. Компания объясняла это решение отсутствием бесперебойных поставок газа на электростанцию комплекса и затянувшимися судебными тяжбами вокруг предприятия. 

Падение цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на 16% в 2012 г. (до $2018/т. – «Ведомости») привело к тому, что большая часть производителей алюминия в мире стали нерентабельными, а Alscon в свою очередь увеличил свои убытки, отмечала UC Rusal. В то же время решение Верховного суда Нигерии отменить продажу акций Alscon UC Rusal сдерживает долгосрочные инвестиции в предприятие, а также мешает заключению долгосрочных контрактов, добавляли тогда в компании.  

UC Rusal отмечала в 2013 г., что возобновит производство, как только юридическая ситуация вокруг завода прояснится и будут обеспечены регулярные поставки газа на его электростанцию. Компания отдельно отмечала, что в рамках соглашения с правительством Нигерии власти страны взяли на себя обязательства по обеспечению бесперебойного газоснабжения. UC Rusal также говорила, что приостановка производства на Alscon – часть программы компании по сокращению производства на 300 000 т.

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Американская компания BFIG (Bancorp Financial Investment Group) в 2004 г. выиграла конкурс на покупку Alscon, но затем была дисквалифицирована за невыполнение условий. Компания оспаривала легитимность соглашения UC Rusal с правительством Нигерии по продаже завода. 

В конце ноября 2011 г. специальный комитет по приватизации сената (верхняя палата парламента) Нигерии обнародовал отчет об итогах приватизации в стране, в котором указал на необходимость отмены продажи акций алюминиевого завода Alscon UC Rusal и повторного выставления предприятия на продажу. Согласно отчету комитета, 77,5% акций Alscon было продано российской компании за $250 млн, в то время как оценочная стоимость завода составляет $3,2 млрд. При этом в отчете также указывалось, что компания заплатила только $130 млн.

В июле 2012 г. Верховный суд Нигерии аннулировал сделку по продаже UC Rusal 77,5% акций Alscon. В решении, вынесенном судом, говорилось, что BFIG имеет «действующий контракт», предъявив более выгодное предложение о покупке завода, которое было сделано еще до того, как завод был продан UC Rusal. В свою очередь российская компания настаивала, что продолжает владеть заводом на законных основаниях, так как судебный спор касается претензий BFIG к властям Нигерии и все негативные последствия данного решения несет правительство страны.

В октябре 2012 г. UC Rusal обратилась с иском в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) с требованием не допустить экспроприации Alscon властями Нигерии либо обязать их возместить все расходы, связанные с приобретением и содержанием завода за все восемь лет владения, а именно $500 млн. В октябре 2014 г. LCIA вынес решение в пользу UC Rusal, признав компанию полноправным владельцем Alscon. В январе 2018 г. UC Rusal согласилась на урегулирование ситуации путем подписания дополнительного соглашения к ранее заключенному приватизационному контракту.

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Как считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, после решения проблем с судебными претензиями и газоснабжением завод Alscon становится «достаточно привлекательным». 

В 2019 г. UC Rusal договорилась с правительством Нигерии о возобновлении договора о продаже ей актива, а в 2021 г. завод и электростанция получили разрешение на полное подключение всех мощностей к национальной газотранспортной сети, что позволит ему выйти не только на плановую мощность, но еще и поставлять до 200-300 МВт мощности потребителям, отмечает эксперт.

Кроме того, по словам Гришунина, нигерийский завод существенно упростит логистику для части глинозема, производимого UC Rusal в Гвинее, став перевалочным пунктом для дальнейшей транспортировки этого сырья для производства алюминия. 

Сколько зарабатывает UC Rusal

Выручка UC Rusal за 2022 г. по МСФО выросла на 16,5% до $13,97 млрд, скорректированная прибыль упала на 53,8% до $726 млн. Продажи компании (с учетом алюминия сплавов) в прошлом году снизились на 0,2% до 3,9 млн т. Производство бокситов упало на 18% до 12,32 млн т, глинозема – на 28,3% до 5,95 млн т, выпуск алюминия вырос на 1,9% до 3,84 млн т. Себестоимость производства металла в 2022 г. увеличилась на 31,8% до $2190/т.

Но по мнению ведущего аналитика «Велес Капитала» Василия Данилова, переговоры о возобновлении работы Alscon, ранее остановленного из-за операционной убыточности, при текущей ценовой конъюнктуре «выглядят странно». Так, во втором полугодии 2022 г. себестоимость выпуска алюминия UC Rusal составила $2325/т при текущей стоимости металла на LME в $2213/т, напоминает эксперт.

Таким образом, даже UC Rusal, обладающей себестоимостью производства примерно на 10% ниже среднемировой и на данный момент снизившейся еще больше благодаря ослаблению рубля, сейчас работает с крайне низкой рентабельностью, подчеркивает Данилов.

Трехмесячный фьючерс на алюминий поднимался до $2650/т на LME в конце января, однако с тех пор цена опустилась на 17% и составляла $2205/т на время закрытия торгов 27 июля.

«Можно предположить, что переговоры по заводу в Нигерии отчасти обусловлены политической компонентой, а именно переориентацией внешнеэкономических связей России на дружественные страны, включая африканские», – предполагает Данилов.

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