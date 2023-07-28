UC Rusal может возобновить работу завода в Нигерии

Сколько зарабатывает UC Rusal

Выручка UC Rusal за 2022 г. по МСФО выросла на 16,5% до $13,97 млрд, скорректированная прибыль упала на 53,8% до $726 млн. Продажи компании (с учетом алюминия сплавов) в прошлом году снизились на 0,2% до 3,9 млн т. Производство бокситов упало на 18% до 12,32 млн т, глинозема – на 28,3% до 5,95 млн т, выпуск алюминия вырос на 1,9% до 3,84 млн т. Себестоимость производства металла в 2022 г. увеличилась на 31,8% до $2190/т.