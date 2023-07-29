Президент Гвинеи-Бисау заявил о готовности помочь России выйти на рынки Африки

Ранее глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с Путиным заявил, что африканская страна надеется на помощь России в строительстве небольшой атомной электростанции (АЭС) в связи с нехваткой энергии. Он уточнил, что во всем регионе наблюдается дефицит энергии. По мнению Траоре, если Россия «закрепится в этом регионе, то она сможет генерировать энергию на весь этот субрегион».