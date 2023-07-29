Президент Гвинеи-Бисау заявил о готовности помочь России выйти на рынки Африки
Гвинея-Бисау может помочь России выйти на африканские рынки, заявил президент африканской страны Умару Сисоку Эмбало, пишет ТАСС.
«Мы хотели бы стать для России так называемой дверью на африканские рынки», – сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава африканского государства отметил, что Гвинея-Бисау может развивать сотрудничество с РФ в сфере нефтедобычи, и предложил, чтобы российское правительство «активнее продвигало» участие компании «Лукойл» в этих проектах.
Российский лидер в ответ на предложения Эмбало заявил, что потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей между Москвой и Бисау пока не раскрыт. Президент также заверил, что РФ продолжит поддержку африканской страны.
Ранее глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с Путиным заявил, что африканская страна надеется на помощь России в строительстве небольшой атомной электростанции (АЭС) в связи с нехваткой энергии. Он уточнил, что во всем регионе наблюдается дефицит энергии. По мнению Траоре, если Россия «закрепится в этом регионе, то она сможет генерировать энергию на весь этот субрегион».
Официальный представитель Нигерии в ОПЕК Габриел Адуда на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге заявлял, что страна заинтересована в получении российских технологий в нефтегазовой сфере, а также в привлечении компаний из России в свои нефтегазовые проекты. Как отмечал Адуда, Африке «в течение многих лет не хватало финансовых ресурсов», но Нигерия в рамках сотрудничества «просит не кредиты, а проектное финансирование».