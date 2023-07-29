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Президент Гвинеи-Бисау заявил о готовности помочь России выйти на рынки Африки

Ведомости

Гвинея-Бисау может помочь России выйти на африканские рынки, заявил президент африканской страны Умару Сисоку Эмбало, пишет ТАСС.

«Мы хотели бы стать для России так называемой дверью на африканские рынки», – сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава африканского государства отметил, что Гвинея-Бисау может развивать сотрудничество с РФ в сфере нефтедобычи, и предложил, чтобы российское правительство «активнее продвигало» участие компании «Лукойл» в этих проектах.

Российский лидер в ответ на предложения Эмбало заявил, что потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей между Москвой и Бисау пока не раскрыт. Президент также заверил, что РФ продолжит поддержку африканской страны.

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Ранее глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с Путиным заявил, что африканская страна надеется на помощь России в строительстве небольшой атомной электростанции (АЭС) в связи с нехваткой энергии. Он уточнил, что во всем регионе наблюдается дефицит энергии. По мнению Траоре, если Россия «закрепится в этом регионе, то она сможет генерировать энергию на весь этот субрегион».

Официальный представитель Нигерии в ОПЕК Габриел Адуда на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге заявлял, что страна заинтересована в получении российских технологий в нефтегазовой сфере, а также в привлечении компаний из России в свои нефтегазовые проекты. Как отмечал Адуда, Африке «в течение многих лет не хватало финансовых ресурсов», но Нигерия в рамках сотрудничества «просит не кредиты, а проектное финансирование».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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