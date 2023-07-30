Две женщины пострадали после удара по Брянской области

Пострадавших доставили в районную больницу, им оказывается помощь, уточнил губернатор. По его словам, на территории сельхозпредприятия после удара есть разрушения и возгорания производственных помещений, на месте работают экстренные и оперативные службы. Позднее глава региона сообщил о еще одном пострадавшем в результате обстрела, врачи также оказывают ему помощь.