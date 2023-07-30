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Политика

Две женщины пострадали после удара по Брянской области

Ведомости

В результате удара по территории Климовского района Брянской области со стороны Украины пострадали две женщины, под обстрел попала территория свиноводческого комплекса, произошел пожар, сообщил губернатор Александр Богомаз. 

«ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

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Пострадавших доставили в районную больницу, им оказывается помощь, уточнил губернатор. По его словам, на территории сельхозпредприятия после удара есть разрушения и возгорания производственных помещений, на месте работают экстренные и оперативные службы. Позднее глава региона сообщил о еще одном пострадавшем в результате обстрела, врачи также оказывают ему помощь.

Богомаз сообщает об обстреле приграничной Брянской области второй раз за сутки. Утром 30 июля он написал об атаке на село Зерново, тогда никто не пострадал.

В Брянской области действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности, она, а также ряд других приграничных регионов подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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