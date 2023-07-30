На Украине анонсировали скорое начало переговоров с США о гарантиях безопасности

В июле в ходе саммита в Вильнюсе страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. Генсек альянса Йенс Столтенберг тогда заявил, что предложил отменить для Украины требования о плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО – списку политических, экономических и военных требований, обязательных к выполнению кандидатами в организацию с 1999 г. Для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения. При этом четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. При этом до этого генсек заявлял, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта.