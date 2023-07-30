На Украине анонсировали скорое начало переговоров с США о гарантиях безопасности
Переговоры между США и Украиной по вопросу предоставления гарантий безопасности последней начнутся на следующей неделе, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
«Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе», – написал он.
Ермак утверждает, что такие гарантии будут действовать до того, как Украина станет членом НАТО. По его словам, США могут гарантировать, что продолжат оказывать стране военную и финансовую поддержку, а также продолжат вводить новые санкции.
В июле в ходе саммита в Вильнюсе страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. Генсек альянса Йенс Столтенберг тогда заявил, что предложил отменить для Украины требования о плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО – списку политических, экономических и военных требований, обязательных к выполнению кандидатами в организацию с 1999 г. Для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения. При этом четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. При этом до этого генсек заявлял, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта.
Кроме того, после саммита G7 приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которая предполагает в том числе поставку вооружений.
В Кремле подобные гарантии назвали посягательством на безопасность России. «Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным, потому что предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность Российской Федерации», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что страны НАТО фактически воюют на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда. Президент РФ Владимир Путин еще в сентябре 2022 г. говорил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».