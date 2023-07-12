Песков назвал гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России
Предоставленные странами «большой семерки» гарантии безопасности Украине станут посягательством на безопасность России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, как Кремль оценивает первые итоги саммита НАТО и заявления США о гарантиях безопасности для Украины.
По словам Пескова, комментировать итоги саммита до его завершения преждевременно, а тема вступления Украины в НАТО прямо связана с прозвучавшим заявлением о том, что страны G7 12 июля предоставят гарантии безопасности Киеву.
«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным, потому что предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность Российской Федерации», – рассказал он.
Ранее сегодня старший директор по Европе Совета нацбезопасности при Белом доме Аманда Слоут сообщила, что G7 объявит гарантиях безопасности для Украины на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе сегодня, 12 июля. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс еще не принял решений по предоставлению гарантий безопасности для Украины и пока прорабатывает детали. Генсек отмечал, что блок продолжит оказывать военную помощь Киеву.
В первый день саммита, 11 июля, страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока, отметил Столтенберг. Генсек альянса заявил, что предложил отменить для Украины требования о плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО – списку политических, экономических и военных требований, обязательных к выполнению кандидатами в организацию с 1999 г. Для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения.