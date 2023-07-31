Президент поблагодарил Госдуму за работу в весеннюю сессию
Президент России Владимир Путин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и поблагодарил нижнюю палату за работу в весеннюю сессию.
«Хочу поблагодарить вас, руководство Государственной думы и всех депутатов парламента за совместную работу в ходе этой сессии. Хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны и прежде всего, конечно, внешней политики», – сказал президент, его слова приводит пресс-служба Кремля.
Путин отметил «консенсус у всех политических партий», несмотря на разные подходы к решению некоторых вопросов. Он также заявил, что ощущает поддержку со стороны депутатского корпуса по «ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства».
Володин также поблагодарил президента и сообщил, что на следующую сессию у Думы «планов много». «Тем более новая сессия – это новые возможности. Мы запланировали проведение больших парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, хотим встретиться с максимальным количеством, насколько позволят наши залы, представителей бизнеса и вместе с правительством обсудить эти вопросы», – рассказал спикер.
Последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы в этом году прошло 26 июля. Володин сообщал, что за эту сессию депутаты приняли 500 законов. Для поддержки участников спецоперации Госдума приняла около 80 законов, в том числе о введении льгот при поступлении в вузы и переводе с платной формы обучения на бюджет. Еще более 50 закона было принято для интеграции новых регионов в состав России.
Кроме того, по словам председателя нижней палаты, 27% инициатив были социально ориентированными, а порядка 68% стали законами прямого действия. Володин отметил, что такую задачу перед парламентариями ставил президент Путин.