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Президент поблагодарил Госдуму за работу в весеннюю сессию

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и поблагодарил нижнюю палату за работу в весеннюю сессию. 

«Хочу поблагодарить вас, руководство Государственной думы и всех депутатов парламента за совместную работу в ходе этой сессии. Хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны и прежде всего, конечно, внешней политики», – сказал президент, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин отметил «консенсус у всех политических партий», несмотря на разные подходы к решению некоторых вопросов. Он также заявил, что ощущает поддержку со стороны депутатского корпуса по «ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства».

Госдума приняла 500 законов в весеннюю сессию

Сегодня состоялось последнее пленарное заседание

Володин также поблагодарил президента и сообщил, что на следующую сессию у Думы «планов много». «Тем более новая сессия – это новые возможности. Мы запланировали проведение больших парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, хотим встретиться с максимальным количеством, насколько позволят наши залы, представителей бизнеса и вместе с правительством обсудить эти вопросы», – рассказал спикер.

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Последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы в этом году прошло 26 июля. Володин сообщал, что за эту сессию депутаты приняли 500 законов. Для поддержки участников спецоперации Госдума приняла около 80 законов, в том числе о введении льгот при поступлении в вузы и переводе с платной формы обучения на бюджет. Еще более 50 закона было принято для интеграции новых регионов в состав России.

Кроме того, по словам председателя нижней палаты, 27% инициатив были социально ориентированными, а порядка 68% стали законами прямого действия. Володин отметил, что такую задачу перед парламентариями ставил президент Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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