Президент поблагодарил Госдуму за работу в весеннюю сессию

Последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы в этом году прошло 26 июля. Володин сообщал, что за эту сессию депутаты приняли 500 законов. Для поддержки участников спецоперации Госдума приняла около 80 законов, в том числе о введении льгот при поступлении в вузы и переводе с платной формы обучения на бюджет. Еще более 50 закона было принято для интеграции новых регионов в состав России.