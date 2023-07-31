Минфин Украины сообщил о поступлении гранта от США в размере $1,25 млрд

Средства предоставляются в рамках программы по поддержке госрасходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине, которая предусматривает частичную компенсацию расходов бюджета, не связанных с обороной и безопасностью. Уточняется, что грант можно направить на зарплаты сотрудникам госорганов, на социальную помощь и другие соцвыплаты.