Минфин Украины сообщил о поступлении гранта от США в размере $1,25 млрд
Украине поступил грант от США в размере $1,25 млрд. Об этом сообщили на сайте украинского министерства финансов.
«От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере $1,25 млрд через Целевой фонд доноров Всемирного банка», – говорится в сообщении ведомства.
По данным министерства, с февраля 2022 г. в бюджет Украины от США поступило $20,4 млрд, при этом в 2023 г. Киев уже получил $8,45 млрд.
Средства предоставляются в рамках программы по поддержке госрасходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине, которая предусматривает частичную компенсацию расходов бюджета, не связанных с обороной и безопасностью. Уточняется, что грант можно направить на зарплаты сотрудникам госорганов, на социальную помощь и другие соцвыплаты.
В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении еще $1,3 млрд, которые дополнят пакет поддержки Украины, который включает более $20 млрд экономической помощи. Средства предназначены на восстановление страны.
25 июля Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на $400 млн, в который входят 15 позиций, в том числе боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS и снаряды для ракетной системы HIMARS. 19 июля в Пентагоне сообщили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около $1,3 млрд.