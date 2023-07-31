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Политика

Великобритания ввела санкции против шести россиян

Ведомости

Великобритания включила в список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции, шесть россиян в связи с вынесенным в апреле приговором политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом). Документ опубликован на сайте британского правительства.

Ограничения коснулись троих председательствовавших на процессе судей, гособвинителей и судебного эксперта. 

Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы подлежат заморозке.

Ранее в середине июля Лондон включил в санкционный список детский лагерь «Артек» и 13 россиян. В их число вошли, в том числе, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава республики Адыгея Мурат Кумпилов, министр просвещения Сергей Кравцов и др.

Ранее по теме: Защита намерена добиваться освобождения Кара-Мурзы по состоянию здоровья

Кара-Мурза был задержан в апреле 2022 г. по подозрению в распространении заведомо ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, политик во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. Позднее в отношении политика возбудили дела об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ).

17 апреля 2023 г. Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии и штрафу в размере 400 000 руб. Адвокат политика Мария Эйсмонт в интервью «Ведомостям» заявляла, что защита намерена добиваться его освобождения по состоянию здоровья. Сегодня, 31 июля, первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе этот приговор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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