Великобритания ввела санкции против шести россиян
Великобритания включила в список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции, шесть россиян в связи с вынесенным в апреле приговором политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом). Документ опубликован на сайте британского правительства.
Ограничения коснулись троих председательствовавших на процессе судей, гособвинителей и судебного эксперта.
Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы подлежат заморозке.
Ранее в середине июля Лондон включил в санкционный список детский лагерь «Артек» и 13 россиян. В их число вошли, в том числе, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава республики Адыгея Мурат Кумпилов, министр просвещения Сергей Кравцов и др.
Кара-Мурза был задержан в апреле 2022 г. по подозрению в распространении заведомо ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, политик во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. Позднее в отношении политика возбудили дела об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ).
17 апреля 2023 г. Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии и штрафу в размере 400 000 руб. Адвокат политика Мария Эйсмонт в интервью «Ведомостям» заявляла, что защита намерена добиваться его освобождения по состоянию здоровья. Сегодня, 31 июля, первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе этот приговор.