Володин обвинил Киев в торговле детьми

Работу над законопроектом депутаты начали после событий января 2020 г., когда в московской квартире было обнаружено несколько младенцев, один из которых был мертв. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), впоследствии по нему было задержано восемь человек – сотрудников репродуктивных клиник.