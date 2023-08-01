Володин обвинил Киев в торговле детьми
На Украине активно развивается индустрия суррогатного материнства, а президент Владимир Зеленский поддерживает эти преступления. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Там [на Украине] преступления против детей поддерживаются киевским режимом на самом высоком уровне. Сегодня индустрия суррогатного материнства процветает на Украине. Реклама размещается в автобусах, в соцсетях, нанимаются агенты для вербовки молодых женщин по всей стране. Тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя», – написал он.
По словам Володина, владельцем одной из крупнейших клиник суррогатного материнства на Украине является гражданин Германии. «Зеленский и его приспешники в надежде угодить своим западным хозяевам продолжают истреблять украинский народ: миллионы украинцев бежали за границу, сотни тысяч мужчин насильно угнаны в армию, а их женщины становятся суррогатными матерями для иностранных граждан», – добавил спикер Госдумы.
Володин напомнил, что в России на законодательном уровне запрещено оказывать услуги суррогатного материнства иностранцам. Аналогичные запреты действуют и на территории Италии, Франции, Германии, Китая и Индии.
В конце декабря 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон, по которому воспользоваться услугами суррогатного материнства могут только россияне, которые состоят в браке, или одинокая женщина, гражданка России, которая по медицинским показаниям не может иметь детей. Иностранным гражданам пользоваться такой услугой в России запрещено.
Работу над законопроектом депутаты начали после событий января 2020 г., когда в московской квартире было обнаружено несколько младенцев, один из которых был мертв. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), впоследствии по нему было задержано восемь человек – сотрудников репродуктивных клиник.
В ноябре Володин сообщал, что за последние несколько лет за границу было вывезено 45 000 младенцев, рожденных суррогатными матерями. В результате дети «зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары». По его словам, оборот нелегального бизнеса, связанного с услугами суррогатного материнства, может превышать 2 млрд евро.