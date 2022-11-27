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Володин: запрет на суррогатное материнство для иностранцев примут в декабре

Ведомости

Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено, соответствующее решение в России будет принято в начале декабря, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За последние несколько лет за границу было вывезено 45 000 младенцев, рожденных суррогатными матерями, сообщил Володин. Услуги суррогатного материнства он назвал «большим нелегальным бизнесом», оборот которого может превышать 2 млрд евро. По словам спикера Госдумы, дети «зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары».

«Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря», — написал Володин.

Законопроект о запрете технологии суррогатного материнства для иностранцев был принят Госдумой в первом чтении в мае текущего года, а в процессе доработки между его авторами-депутатами и представителями ответственных ведомств возникли разногласия. Один из авторов инициатив – вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе пресс-конференции 21 ноября заявил, что второе чтение тормозится федеральными органами власти. 

Работу над законопроектом депутаты начали после событий января 2020 г.: тогда в московской квартире было обнаружено несколько младенцев, один из которых был мертв. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), впоследствии по нему было задержано восемь человек – сотрудников репродуктивных клиник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных