Володин: запрет на суррогатное материнство для иностранцев примут в декабре
Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено, соответствующее решение в России будет принято в начале декабря, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
За последние несколько лет за границу было вывезено 45 000 младенцев, рожденных суррогатными матерями, сообщил Володин. Услуги суррогатного материнства он назвал «большим нелегальным бизнесом», оборот которого может превышать 2 млрд евро. По словам спикера Госдумы, дети «зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары».
«Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря», — написал Володин.
Законопроект о запрете технологии суррогатного материнства для иностранцев был принят Госдумой в первом чтении в мае текущего года, а в процессе доработки между его авторами-депутатами и представителями ответственных ведомств возникли разногласия. Один из авторов инициатив – вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе пресс-конференции 21 ноября заявил, что второе чтение тормозится федеральными органами власти.
Работу над законопроектом депутаты начали после событий января 2020 г.: тогда в московской квартире было обнаружено несколько младенцев, один из которых был мертв. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), впоследствии по нему было задержано восемь человек – сотрудников репродуктивных клиник.