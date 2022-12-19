Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

О том, что в начале декабря будет принято решение о запрете на суррогатное материнство для иностранцев, сообщил в ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, за последние несколько лет за границу было вывезено 45 000 младенцев, рожденных суррогатными матерями. В результате дети «зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары». По его словам, услуги суррогатного материнства является «большим нелегальным бизнесом», оборот которого может превышать 2 млрд евро.