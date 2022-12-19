Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает пользоваться услугами суррогатного материнства только российским семейным парам и россиянкам, которые не могут родить сами по медицинским показаниям. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь воспользоваться услугами суррогатного материнства смогут только россияне, которые состоят в браке, или одинокая женщина, гражданка России, которая по медицинским показаниям не может иметь детей. Иностранным гражданам пользоваться такой услугой в России будет запрещено. При этом ребенок, рожденный на территории России от суррогатной матери, будет получать российское гражданство независимо от гражданства его родителей.
О том, что в начале декабря будет принято решение о запрете на суррогатное материнство для иностранцев, сообщил в ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, за последние несколько лет за границу было вывезено 45 000 младенцев, рожденных суррогатными матерями. В результате дети «зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары». По его словам, услуги суррогатного материнства является «большим нелегальным бизнесом», оборот которого может превышать 2 млрд евро.
Работу над законопроектом депутаты начали после событий января 2020 г., когда в московской квартире было обнаружено несколько младенцев, один из которых был мертв. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), впоследствии по нему было задержано восемь человек – сотрудников репродуктивных клиник.
Внесенный законопроект был принят Госдумой в первом чтении в мае текущего года, в процессе доработки между его авторами-депутатами и представителями ответственных ведомств возникли разногласия, во втором и третьем чтениях законопроект был одобрен уже 8 декабря. Совфед одобрил закон 14 декабря.