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Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает пользоваться услугами суррогатного материнства только российским семейным парам и россиянкам, которые не могут родить сами по медицинским показаниям. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь воспользоваться услугами суррогатного материнства смогут только россияне, которые состоят в браке, или одинокая женщина, гражданка России, которая по медицинским показаниям не может иметь детей. Иностранным гражданам пользоваться такой услугой в России будет запрещено. При этом ребенок, рожденный на территории России от суррогатной матери, будет получать российское гражданство независимо от гражданства его родителей.

О том, что в начале декабря будет принято решение о запрете на суррогатное материнство для иностранцев, сообщил в ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, за последние несколько лет за границу было вывезено 45 000 младенцев, рожденных суррогатными матерями. В результате дети «зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары». По его словам, услуги суррогатного материнства является «большим нелегальным бизнесом», оборот которого может превышать 2 млрд евро.

Работу над законопроектом депутаты начали после событий января 2020 г., когда в московской квартире было обнаружено несколько младенцев, один из которых был мертв. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), впоследствии по нему было задержано восемь человек – сотрудников репродуктивных клиник.

Внесенный законопроект был принят Госдумой в первом чтении в мае текущего года, в процессе доработки между его авторами-депутатами и представителями ответственных ведомств возникли разногласия, во втором и третьем чтениях законопроект был одобрен уже 8 декабря. Совфед одобрил закон 14 декабря.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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