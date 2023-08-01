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Политика

Посольство РФ в Лондоне назвало санкции Британии вмешательством во внутренние дела

Ведомости

Санкции Великобритании против шести россиян в связи с делом политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом) являются попыткой вмешательства во внутренние дела России. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

«Рассматриваем введение властями Великобритании 31 июля ограничительных мер против шести россиян в связи с процессом по делу Владимира Кара-Мурзы как неприемлемую попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», – заявили в диппредставительстве (цитата по ТАСС).

Цель действий Великобритании – повлиять на работу российского правосудия, чтобы изменить вынесенный политику приговор, но «такое высокомерие мы видим не впервые», подчеркнули в посольстве. Там отметили, что санкции являются юридически ничтожными и противоречат основам международного права.

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31 июля Великобритания включила в список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции, троих председательствовавших на процессе судей, гособвинителей и судебного эксперта. Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы подлежат заморозке.

Накануне Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Кара-Мурзе, который был вынесен Мосгорсудом в апреле. Первая инстанция приговорила политика к 25 годам колонии и штрафу в размере 400 000 руб. Кара-Мурза был задержан в апреле 2022 г. по подозрению в распространении заведомо ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, политик во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. Позднее в отношении политика возбудили дела об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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