Посольство РФ в Лондоне назвало санкции Британии вмешательством во внутренние дела

Накануне Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Кара-Мурзе, который был вынесен Мосгорсудом в апреле. Первая инстанция приговорила политика к 25 годам колонии и штрафу в размере 400 000 руб. Кара-Мурза был задержан в апреле 2022 г. по подозрению в распространении заведомо ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, политик во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. Позднее в отношении политика возбудили дела об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ).