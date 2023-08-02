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Политика

Грузия ограничила экспорт американских автомобилей в Россию

Ведомости

Грузия ввела ограничения на экспорт произведенных в США автомобилей в Россию. Об этом со ссылкой на службу доходов минфина Грузии пишет ТАСС.

В службе уточнили, что ограничения на экспорт и реэкспорт автомобилей, ввезенных в Грузию из США, введены с 1 августа.

Помимо этого, власти Грузии с 26 сентября введут аналогичные ограничения на поставки автомобилей из Европы, так как это предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС против России.

По данным Национальной службы статистики республики, за первые полгода Грузия экспортировала в Россию более 3700 легковых автомобилей.

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Евросоюз ввел в действие 11-й пакет санкций против России 29 июня. Среди прочего ЕС запретил экспорт на российский рынок новых и подержанных машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридов. Также было расширено право союза на запрет экспорта в страны, из которых подпадающие под санкции товары после поставляются в Россию. США запретили ввоз в Россию автомобилей весной 2022 г.

Ранее три грузинских банка приостановили переводы денежных средств российской платежной системой «Юнистрим» после того, как минфин США внес ее в свой санкционный список.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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