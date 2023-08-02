Грузия ограничила экспорт американских автомобилей в Россию

Евросоюз ввел в действие 11-й пакет санкций против России 29 июня. Среди прочего ЕС запретил экспорт на российский рынок новых и подержанных машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридов. Также было расширено право союза на запрет экспорта в страны, из которых подпадающие под санкции товары после поставляются в Россию. США запретили ввоз в Россию автомобилей весной 2022 г.