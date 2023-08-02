Грузия ограничила экспорт американских автомобилей в Россию
Грузия ввела ограничения на экспорт произведенных в США автомобилей в Россию. Об этом со ссылкой на службу доходов минфина Грузии пишет ТАСС.
В службе уточнили, что ограничения на экспорт и реэкспорт автомобилей, ввезенных в Грузию из США, введены с 1 августа.
Помимо этого, власти Грузии с 26 сентября введут аналогичные ограничения на поставки автомобилей из Европы, так как это предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС против России.
По данным Национальной службы статистики республики, за первые полгода Грузия экспортировала в Россию более 3700 легковых автомобилей.
Евросоюз ввел в действие 11-й пакет санкций против России 29 июня. Среди прочего ЕС запретил экспорт на российский рынок новых и подержанных машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридов. Также было расширено право союза на запрет экспорта в страны, из которых подпадающие под санкции товары после поставляются в Россию. США запретили ввоз в Россию автомобилей весной 2022 г.
Ранее три грузинских банка приостановили переводы денежных средств российской платежной системой «Юнистрим» после того, как минфин США внес ее в свой санкционный список.