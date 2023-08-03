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Политика

Володин призвал западные страны компенсировать ущерб Африке

Ведомости

Западные страны должны компенсировать ущерб, нанесенный странам Африки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Кто хорошо знаком с историей, знает: сложившееся благополучие США, Британии, Франции, а также ещё ряда стран Европы во многом основано на грабеже и угнетении народов Африки», – написал он у себя в Telegram-канале. По его словам, за период колониализма США и стран Европы в Америку было перевезено «порядка 15 млн человек, которые стали рабами». «Эти депортации обескровили Африку», – отметил он.

Колониальные интересы Запада «никуда не исчезли», а «меняются только методы», считает спикер. Володин отмечает, что из-за «неоколониального влияния» Запада некоторые государства Африки имеют нулевой или отрицательный экономический рост на протяжении 60 лет своего существования, что ведет к нищете и потере суверенитета.

«ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны в первую очередь США, Великобритании и Франции за нанесённый ими ущерб. Африка имеет право не только самостоятельно распоряжаться своими богатствами, но и на возмещение ей ущерба, нанесённого колонизаторами», – заключил спикер.

Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита

Документ предполагает сотрудничество по широкому спектру вопросов, включая торговлю и безопасность

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит «Россия – Африка», в котором анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.

По итогам форума была принята российско-африканская декларация с пунктами о сотрудничестве в сферах безопасности, экономики, образования и др. В том числе, стороны договорились обеспечивать «справедливый доступ» государств к «благам мировой экономики и международного разделения труда».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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