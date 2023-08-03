Володин призвал западные страны компенсировать ущерб Африке
Западные страны должны компенсировать ущерб, нанесенный странам Африки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Кто хорошо знаком с историей, знает: сложившееся благополучие США, Британии, Франции, а также ещё ряда стран Европы во многом основано на грабеже и угнетении народов Африки», – написал он у себя в Telegram-канале. По его словам, за период колониализма США и стран Европы в Америку было перевезено «порядка 15 млн человек, которые стали рабами». «Эти депортации обескровили Африку», – отметил он.
Колониальные интересы Запада «никуда не исчезли», а «меняются только методы», считает спикер. Володин отмечает, что из-за «неоколониального влияния» Запада некоторые государства Африки имеют нулевой или отрицательный экономический рост на протяжении 60 лет своего существования, что ведет к нищете и потере суверенитета.
«ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны в первую очередь США, Великобритании и Франции за нанесённый ими ущерб. Африка имеет право не только самостоятельно распоряжаться своими богатствами, но и на возмещение ей ущерба, нанесённого колонизаторами», – заключил спикер.
С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит «Россия – Африка», в котором анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.
По итогам форума была принята российско-африканская декларация с пунктами о сотрудничестве в сферах безопасности, экономики, образования и др. В том числе, стороны договорились обеспечивать «справедливый доступ» государств к «благам мировой экономики и международного разделения труда».