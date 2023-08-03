Володин призвал западные страны компенсировать ущерб Африке

«Кто хорошо знаком с историей, знает: сложившееся благополучие США, Британии, Франции, а также ещё ряда стран Европы во многом основано на грабеже и угнетении народов Африки», – написал он у себя в Telegram-канале. По его словам, за период колониализма США и стран Европы в Америку было перевезено «порядка 15 млн человек, которые стали рабами». «Эти депортации обескровили Африку», – отметил он.