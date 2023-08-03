Армения потребовала от России разъяснений по Лачинскому коридору
После заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Лачинский коридор не заблокирован, необходимо услышать заявления российских миротворцев о том, почему отправленный гуманитарный конвой остается заблокированным. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.
«Почему они (миротворческий контингент РФ) не обеспечивают въезд гуманитарной помощи, направленной правительством Армении в Нагорный Карабах, если Азербайджан настаивает на том, что не блокировал Лачинский коридор», – приводит его слова Общественное телевидение Армении.
Власти Армении должны работать над получением разъяснений по этому вопросу, добавил Пашинян.
26 июля Армения направила гуманитарный конвой с грузами на 360 т, но Азербайджан не пропускает его в Лачинский коридор.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В зоне конфликта полностью прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь ухудшилась в 2022 г., государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.
В середине июля МИД РФ сообщал о готовности в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел обсуждения путей выполнения договоренностей Армении и Азербайджана на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора.