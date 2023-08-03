Минобороны сообщило об отражении восьми атак ВСУ в ДНР
За последние сутки Вооруженные силы России отразили восемь атак противника в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
После этого российские войска контратаковали ВСУ и улучшили свои позиции по переднему краю в районах Берестового, Красногоровки и Марьинки ДНР.
Также ВСУ предпринимали попытки наступления на Южнодонецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, отметили в Минобороны. На Южнодонецком направлении ВС РФ отразили атаку противника в районе Урожайного ДНР. На Купянском направлении российские военные провели наступление на широком фронте и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и ЛНР. На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки ВСУ в районах Нововодяного и Червоной Дибровы ЛНР.
Ранее сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ сосредотачивают силы на подступах к Артемовску. По его словам, идут бои за населенные пункты вблизи города – Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Гагин назвал сложившуюся ситуацию проблемной, выразив уверенность, что российские Воздушно-космические силы «эту проблему решат».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии.
По данным Минобороны, которые приводил министр Сергей Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек. Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, более 5000 беспилотников, а также 11 100 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.