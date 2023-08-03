Минобороны сообщило об отражении восьми атак ВСУ в ДНР

Также ВСУ предпринимали попытки наступления на Южнодонецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, отметили в Минобороны. На Южнодонецком направлении ВС РФ отразили атаку противника в районе Урожайного ДНР. На Купянском направлении российские военные провели наступление на широком фронте и заняли более выгодные позиции в Харьковской области и ЛНР. На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки ВСУ в районах Нововодяного и Червоной Дибровы ЛНР.