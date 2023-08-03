Премьер-министр Индии лично примет участие в саммите БРИКС

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. По плану, на него приедут лидеры четырех государств, а президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на саммите Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что отказ Путина от очного участия в саммите произошел «по обоюдному согласию» сторон.