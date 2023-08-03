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Премьер-министр Индии лично примет участие в саммите БРИКС

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР в конце августа. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Индии по итогам переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. 

«Президент Рамафоса пригласил премьер-министра на саммит БРИКС, который пройдет в Южной Африке 22-24 августа 2023 г., и проинформировал его о подготовке к нему. Премьер-министр принял приглашение и отметил, что с нетерпением ждет своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите», – сказано в сообщении.

Ранее газета The Economic Times со ссылкой на источники сообщала, что Моди может принять участие в саммите дистанционно. О таком варианте развития событий сообщал и ТАСС со ссылкой на источники. По информации агентства, окончательное решение должно было быть принято ближе к датам саммита. 

Ранее по теме: Песков: Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. По плану, на него приедут лидеры четырех государств, а президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на саммите Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что отказ Путина от очного участия в саммите произошел «по обоюдному согласию» сторон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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