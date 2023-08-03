Трамп заявил о подготовке обвинений против него по указу Байдена

Трамп сделал эти заявления перед судом по мере пресечения, которое состоится 3 августа. 2 августа против Трампа было выдвинуто третье обвинение, которое связано со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г. В результате произошедшего погибли пять человек. Обвинение в штурме Капитолия включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».