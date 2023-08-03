Трамп заявил о подготовке обвинений против него по указу Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его адрес были подготовлены по указу действующего президента Джо Байдена. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Джо Байден указал генеральному прокурору обвинить лидирующего республиканского номинанта и бывшего президента Соединенных Штатов, меня, в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано», – считает Трамп (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, демократы не хотят участвовать против него в президентской гонке, иначе бы они не стали превращать правоохранительную систему в оружие для устранения политического конкурента. Трамп отметил, что выдвинутые против него обвинения вынуждают тратить большое количество времени и средств на защиту.
Трамп сделал эти заявления перед судом по мере пресечения, которое состоится 3 августа. 2 августа против Трампа было выдвинуто третье обвинение, которое связано со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г. В результате произошедшего погибли пять человек. Обвинение в штурме Капитолия включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».
До этого в отношении бывшего президента было выдвинуто обвинение за передачу $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс – в обмен на молчание об их связи. В июле Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам из-за секретных документов, которые были обнаружены в его резиденции.
В письме к своим сторонникам Трамп сообщил, что ему грозит более 561 года заключения по предъявленным ему обвинениям.