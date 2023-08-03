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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мирошниченко

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу МХТ им. А. П. Чехова после смерти народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров – легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Прославили Ирину Мирошниченко и замечательные роли в кино. Талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь», – сказано в телеграмме.

Мирошниченко умерла 3 августа в возрасте 81 года. 30 июля актрису госпитализировали, врачи диагностировали у нее грипп в тяжелой форме. После этого его перевели в реанимацию. 1 августа СМИ сообщали, что она находится в медикаментозной коме. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. По данным СМИ, она скончалась в больнице, не приходя в сознание. 

Прощание с Мирошниченко пройдет 7 августа в 11:00 мск на основной сцене МХТ им. А. П. Чехова, актрису похоронят на Троекуровском кладбище. 

Мирошниченко родилась в Барнауле в 1942 г. во время эвакуации ее семьи из Москвы. Она окончила Школу-студию МХАТа. Первый раз сыграла в фильме «Я шагаю по Москве» в 1963 г. В 1965 г. она начала работать во МХАТе. На ее счету более 49 ролей в фильмах и свыше 44 – в театре. Звание народной артистки РСФСР она получила в 1988 г. Имеет ряд других наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, которым была награждена в 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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