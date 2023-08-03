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Политика

Гособвинение США запросило для Клюшина 14 лет по делу о кибермошенничестве

Ведомости

Минюст США попросил суд Бостона (штат Массачусетс) приговорить россиянина Владислава Клюшина, который был признан виновным в кибермошенничестве, к 14 годам колонии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Помимо этого гособвинение потребовало оштрафовать Клюшина на $5 млн и обязать его возместить ущерб на $8,3 млн. Минюст США также запросил разрешение на конфискацию активов, заблокированных на Кипре. Предполагается, что приговор будет оглашен 7 сентября.

В середине февраля суд присяжных признал Клюшина виновным в преступном сговоре, мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с применением электронных средств. Вину он не признал. 

Клюшин – владелец и основатель IT-компании «М13», разрабатывающей системы мониторинга СМИ. Он был задержан 21 марта 2021 г. в Швейцарии, куда приехал провести отпуск с семьей. Москва направляла запросы об экстрадиции Клюшина в Россию, но Швейцария их отклонила. 18 декабря того же года Клюшин был экстрадирован в США. Россиянина обвиняют в проведении финансовых операций с помощью конфиденциальной информации и причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании.

В конце декабря 2021 г. адвокат Клюшина Оливер Сирик говорил телеканалу NBC, что российский бизнесмен несколько раз отвергал попытки спецслужб США и Великобритании наладить с ним сотрудничество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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