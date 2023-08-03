МАГАТЭ не обнаружило противопехотных мин на ЗАЭС

В конце июля Гросси сообщил, что 23 июля эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки ЗАЭС. Они находились в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями по периметру объекта – к этой территории у персонала станции нет доступа, уточнил Гросси.