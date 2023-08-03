МАГАТЭ не обнаружило противопехотных мин на ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили противопехотных мин на крышах 3-го и 4-го энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом сообщила военкор Ольга Курлаева в своем Telegram-канале.
«Сегодня на Запорожскую АЭС прибыла свежая партия агентов МАГАТЭ. Свою миссию они начали с поиска противопехотных мин на крышах 3-го и 4-го энергоблоков. Искали мины тщательно. <...> Агенты провели на крышах полдня, но миссия оказалась невыполнимой – мин нет», – написала она.
По словам Курлаевой, за ходом миссии наблюдали российские военнослужащие и советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков ЗАЭС. Карчаа в ответ заявил, что Зеленский «бессовестно врет» и у него нет никаких оснований для подобных заявлений.
5 июля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на Запорожской АЭС отсутствуют признаки минирования. Он подчеркнул, что МАГАТЭ продолжает «сохранять бдительность». Спустя несколько дней, получив доступ к более широкому участку периметра пруда – охладителя ЗАЭС, он подтвердил отсутствие признаков размещения мин и взрывчатых веществ.
В конце июля Гросси сообщил, что 23 июля эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки ЗАЭС. Они находились в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями по периметру объекта – к этой территории у персонала станции нет доступа, уточнил Гросси.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Станция и город Энергодар, в котором она расположена, неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины.