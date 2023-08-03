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МАГАТЭ не обнаружило противопехотных мин на ЗАЭС

Ведомости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили противопехотных мин на крышах 3-го и 4-го энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом сообщила военкор Ольга Курлаева в своем Telegram-канале. 

«Сегодня на Запорожскую АЭС прибыла свежая партия агентов МАГАТЭ. Свою миссию они начали с поиска противопехотных мин на крышах 3-го и 4-го энергоблоков. Искали мины тщательно. <...> Агенты провели на крышах полдня, но миссия оказалась невыполнимой – мин нет», – написала она. 

По словам Курлаевой, за ходом миссии наблюдали российские военнослужащие и советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. 

4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков ЗАЭС. Карчаа в ответ заявил, что Зеленский «бессовестно врет» и у него нет никаких оснований для подобных заявлений.

5 июля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на Запорожской АЭС отсутствуют признаки минирования. Он подчеркнул, что МАГАТЭ продолжает «сохранять бдительность». Спустя несколько дней, получив доступ к более широкому участку периметра пруда – охладителя ЗАЭС, он подтвердил отсутствие признаков размещения мин и взрывчатых веществ. 

В конце июля Гросси сообщил, что 23 июля эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки ЗАЭС. Они находились в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями по периметру объекта – к этой территории у персонала станции нет доступа, уточнил Гросси.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Станция и город Энергодар, в котором она расположена, неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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