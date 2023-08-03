Газета
Политика

Путин и лидеры африканских стран опубликовали совместное заявление по Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин и главы семи африканских государств приняли совместное заявление по итогам обсуждения мирного урегулирования на Украине в рамках второго саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на сайте администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы.

«​​Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 г. по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменами пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – сказано в документе (цит. по ТАСС).

Заявление предполагает дальнейшее обсуждение мирной инициативы по Украине. Стороны также выступили за устранение ограничений по экспорту зерна и удобрений России для возобновления зерновой сделки. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что длительность согласования заявления была связана с «редакционными моментами». 

29 июля Песков сообщил, что по итогам встречи Путина и африканских лидеров готовится совместное заявление по Украине. «Заявления и Путина, и господина [президента ЮАР Сирилы] Рамафосы вы слышали, они были публичные. Дальше дискуссия шла в закрытом режиме. По итогам этой встречи сейчас готовится краткое заявление совместное», – сказал он. 31 июля Песков сообщил, что Россия передала ЮАР свой вариант проекта заявления по Украине.

Ранее по теме: Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита

Саммит «Россия – Африка» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам форума была принята российско-африканская декларация с пунктами о сотрудничестве в сферах безопасности, экономики, образования и др.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных