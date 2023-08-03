Путин и лидеры африканских стран опубликовали совместное заявление по Украине
Президент России Владимир Путин и главы семи африканских государств приняли совместное заявление по итогам обсуждения мирного урегулирования на Украине в рамках второго саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на сайте администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы.
«Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 г. по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменами пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – сказано в документе (цит. по ТАСС).
Заявление предполагает дальнейшее обсуждение мирной инициативы по Украине. Стороны также выступили за устранение ограничений по экспорту зерна и удобрений России для возобновления зерновой сделки.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что длительность согласования заявления была связана с «редакционными моментами».
29 июля Песков сообщил, что по итогам встречи Путина и африканских лидеров готовится совместное заявление по Украине. «Заявления и Путина, и господина [президента ЮАР Сирилы] Рамафосы вы слышали, они были публичные. Дальше дискуссия шла в закрытом режиме. По итогам этой встречи сейчас готовится краткое заявление совместное», – сказал он. 31 июля Песков сообщил, что Россия передала ЮАР свой вариант проекта заявления по Украине.
Саммит «Россия – Африка» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам форума была принята российско-африканская декларация с пунктами о сотрудничестве в сферах безопасности, экономики, образования и др.