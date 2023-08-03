Путин и лидеры африканских стран опубликовали совместное заявление по Украине

«​​Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 г. по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменами пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – сказано в документе (цит. по ТАСС).