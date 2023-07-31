Россия передала ЮАР проект заявления по Украине

29 июля Песков сообщил, что по итогам встречи Путина и африканских лидеров готовится совместное заявление по Украине. «Заявления и Путина, и господина [президента ЮАР Сирилы] Рамафосы вы слышали, они были публичные. Дальше дискуссия шла в закрытом режиме. По итогам этой встречи сейчас готовится краткое заявление совместное», – сказал он.