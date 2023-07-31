Россия передала ЮАР проект заявления по Украине
Россия передала ЮАР свой вариант проекта заявления по Украине по итогам саммита «Россия – Африка». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Российская сторона подготовила свой проект такого заявления, который был передан делегации ЮАР до их отъезда из Санкт-Петербурга», – сказал он.
По словам Пескова, документ будет опубликован южноафриканской стороной, «как только будет совместное понимание, что текст согласован».
29 июля Песков сообщил, что по итогам встречи Путина и африканских лидеров готовится совместное заявление по Украине. «Заявления и Путина, и господина [президента ЮАР Сирилы] Рамафосы вы слышали, они были публичные. Дальше дискуссия шла в закрытом режиме. По итогам этой встречи сейчас готовится краткое заявление совместное», – сказал он.
Саммит «Россия – Африка» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам форума была принята российско-африканская декларация с пунктами о сотрудничестве в сферах безопасности, экономики, образования и др.