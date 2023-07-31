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Россия передала ЮАР проект заявления по Украине

Ведомости

Россия передала ЮАР свой вариант проекта заявления по Украине по итогам саммита «Россия – Африка». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Российская сторона подготовила свой проект такого заявления, который был передан делегации ЮАР до их отъезда из Санкт-Петербурга», – сказал он. 

По словам Пескова, документ будет опубликован южноафриканской стороной, «как только будет совместное понимание, что текст согласован». 

29 июля Песков сообщил, что по итогам встречи Путина и африканских лидеров готовится совместное заявление по Украине. «Заявления и Путина, и господина [президента ЮАР Сирилы] Рамафосы вы слышали, они были публичные. Дальше дискуссия шла в закрытом режиме. По итогам этой встречи сейчас готовится краткое заявление совместное», – сказал он. 

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Саммит «Россия – Африка» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам форума была принята российско-африканская декларация с пунктами о сотрудничестве в сферах безопасности, экономики, образования и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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