Госдеп США сообщил о встрече с украинской стороной для обсуждения гарантий безопасности
Переговоры по гарантиям безопасности для Украины начались, сообщили в государственном департамента США, пишет ТАСС.
«Сегодня представители госдепартамента, министерства обороны США и Совета национальной безопасности [Белого дома] встретились с украинскими коллегами, чтобы начать двусторонние переговоры по долгосрочным гарантиям безопасности», – говорится в сообщении.
Основным для США будет обеспечение Украины «силами, способными защищать ее сейчас <...> и в будущем», а также поддержка, «повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов» и помощь в проведении реформ по продвижению Киева «на пути к его евроатлантическим устремлениям».
Вечером 3 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о старте переговоров с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. «Это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, согласованной на саммите НАТО в Вильнюсе, что является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений», – пояснял он.
Госдеп анонсировал скорое начало обсуждения 31 июля. Как отмечал руководитель пресс-службы департамента Мэттью Миллер, речь пойдет о долгосрочных обязательствах по оказанию Киеву помощи в области безопасности, которые не связаны с текущими поставками.
На вильнюсском саммите НАТО в июле страны – члены альянса согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. При этом сроки вступления Украины в организацию не назывались.
Кремль назвал гарантии для Киева, которые были представлены странами G7, посягательством на безопасность России.