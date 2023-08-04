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Политика

Госдеп США сообщил о встрече с украинской стороной для обсуждения гарантий безопасности

Ведомости

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины начались, сообщили в государственном департамента США, пишет ТАСС.

«Сегодня представители госдепартамента, министерства обороны США и Совета национальной безопасности [Белого дома] встретились с украинскими коллегами, чтобы начать двусторонние переговоры по долгосрочным гарантиям безопасности», – говорится в сообщении.

Основным для США будет обеспечение Украины «силами, способными защищать ее сейчас <...> и в будущем», а также поддержка, «повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов» и помощь в проведении реформ по продвижению Киева «на пути к его евроатлантическим устремлениям».

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Вечером 3 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о старте переговоров с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. «Это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, согласованной на саммите НАТО в Вильнюсе, что является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений», – пояснял он.

Госдеп анонсировал скорое начало обсуждения 31 июля. Как отмечал руководитель пресс-службы департамента Мэттью Миллер, речь пойдет о долгосрочных обязательствах по оказанию Киеву помощи в области безопасности, которые не связаны с текущими поставками.

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На вильнюсском саммите НАТО в июле страны – члены альянса согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. При этом сроки вступления Украины в организацию не назывались.

Кремль назвал гарантии для Киева, которые были представлены странами G7, посягательством на безопасность России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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