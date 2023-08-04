Госдеп США сообщил о встрече с украинской стороной для обсуждения гарантий безопасности

Основным для США будет обеспечение Украины «силами, способными защищать ее сейчас <...> и в будущем», а также поддержка, «повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов» и помощь в проведении реформ по продвижению Киева «на пути к его евроатлантическим устремлениям».