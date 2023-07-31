Госдеп подтвердил начало переговоров о гарантиях безопасности Украины на этой неделе

В июле в ходе саммита в Вильнюсе страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. Как отмечалось, для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения. Четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. При этом до этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта. В Кремле подобные гарантии назвали посягательством на безопасность России.