Госдеп подтвердил начало переговоров о гарантиях безопасности Украины на этой неделе
Переговоры между США и Украиной по вопросу предоставления гарантий безопасности последней начнутся уже на этой неделе, заявил руководитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.
«Эти переговоры начнутся на этой неделе», – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Миллер подчеркнул, что речь пойдет о долгосрочных обязательствах по оказанию Киеву помощи в области безопасности, которые не связаны с текущими поставками. Представитель госдепа также заявил, что Вашингтон приветствует планы Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине. США направят делегацию для участия в них, но ее состав пока неизвестен.
Начало переговоров по гарантиям безопасности для Украины ранее анонсировал глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, такие гарантии будут действовать до того, как Украина станет членом НАТО. По его словам, США могут гарантировать, что продолжат оказывать стране военную и финансовую поддержку, а также продолжат вводить новые санкции.
В июле в ходе саммита в Вильнюсе страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. Как отмечалось, для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения. Четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. При этом до этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта. В Кремле подобные гарантии назвали посягательством на безопасность России.
29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине без участия России. По данным издания, встреча состоится с 5 по 6 августа в Джидде. В ней примут участие Великобритания, ЕС, Польша и ЮАР. Также ожидается приезд советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Ведомостям», что если переговоры в Саудовской Аравии по Украине помогут Западу «понять всю тупиковость «плана Зеленского», то они будут не бесполезными.