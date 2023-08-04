В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов после атаки БПЛА
Запрет на движение судов в порту Новороссийска, который был введен после атаки двух беспилотных катеров ВСУ, снят. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
«В 10:39 мск был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск. КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 [водоподготовительной установки] и постановку следующего танкера под загрузку». – рассказали в представительстве.
Ранее в КТК сообщили об отсутствии повреждений инфраструктуры штатной работе после атаки БПЛА.
Ночью 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске двумя морскими безэкипажными катерами. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.
2 августа Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотным катером корабля ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря.