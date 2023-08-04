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В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов после атаки БПЛА

Ведомости

Запрет на движение судов в порту Новороссийска, который был введен после атаки двух беспилотных катеров ВСУ, снят. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

«В 10:39 мск был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск. КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 [водоподготовительной установки] и постановку следующего танкера под загрузку». – рассказали в представительстве.

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Ранее в КТК сообщили об отсутствии повреждений инфраструктуры штатной работе после атаки БПЛА. 

Ночью 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске двумя морскими безэкипажными катерами. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.

2 августа Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотным катером корабля ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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