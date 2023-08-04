Картаполов: новой мобилизацией в России «и не пахнет»

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Ранее такой штраф составлял от 500 до 3000 руб. Согласно новому закону, он будет составлять от 10 000 до 30 000 руб. Документ устанавливает и новые штрафы за уклонение от медицинского обследования – на сумму от 15 000 до 25 000 руб., за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета – от 3000 до 5000 руб., за смену места жительства призывником без уведомления военкомата – на сумму от 10 000 до 20 000 руб.