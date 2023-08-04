Картаполов: новой мобилизацией в России «и не пахнет»
Никакой новой мобилизацией в России «и не пахнет», заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя «Газете.ru» поправки об уголовном наказании для уклонистов в период мобилизации.
«Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет», – рассказал он.
Как сообщали ранее «Ведомости», правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в военное время при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Автор поправок Картаполов предложил для этого дополнить ст. 328 УК («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») частью третьей.
С этой идеей Картаполов, а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев выступили еще осенью прошлого года: предлагалось ввести штраф до 500 000 руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
При этом в начале ноября парламентарии заявляли, что инициатива рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации, но после ее завершения соответствующие поправки утратили свою актуальность.
В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Ранее такой штраф составлял от 500 до 3000 руб. Согласно новому закону, он будет составлять от 10 000 до 30 000 руб. Документ устанавливает и новые штрафы за уклонение от медицинского обследования – на сумму от 15 000 до 25 000 руб., за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета – от 3000 до 5000 руб., за смену места жительства призывником без уведомления военкомата – на сумму от 10 000 до 20 000 руб.
Закон также вводит штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Наказание для должностных лиц составит 60 000-80 000 руб., для юрлиц – 400 000-500 000 руб.