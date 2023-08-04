Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым верхняя граница призывного возраста будет увеличена до 30 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В первоначальной версии законопроекта предлагалось поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы – до 21 и 30 лет соответственно. Ко второму чтению были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».
Помимо этого ко второму чтению в документ были внесены дополнительные поправки. В частности, принятым законом закрепляется право Минобороны заключать краткосрочные контракты – на один год и меньше – с призывниками и резервистами на службу в период действия чрезвычайной ситуации или для участия в военных операциях за пределами России, в том числе для пресечения международной террористической деятельности. В законе уточняется, что контракт со срочниками может быть заключен не ранее чем за месяц до окончания службы по призыву.
Документ также предусматривает создание специальных государственных унитарных предприятий (ГУП) в регионах в период действия мобилизации или военного положения. Целью таких компаний является усиление безопасности и общественного порядка, они должны будут содействовать правоохранительным органам и сотрудникам ФСБ в охране госграницы и пресечении деятельности групп диверсантов. Сотрудники государственных предприятий будут вооружены ручным стрелковым оружием. Поправки вносятся в закон о действии разрешительных документов в сфере оборота оружия и в сфере охранной деятельности.
Законопроект о повышении призывного возраста был внесен в Госдуму 13 марта 2023 г. Депутаты одобрили закон во втором и третьем чтениях 25 июля, 28 июля Совет Федерации утвердил его. От голосования воздержался только один сенатор – глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.