Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Помимо этого ко второму чтению в документ были внесены дополнительные поправки. В частности, принятым законом закрепляется право Минобороны заключать краткосрочные контракты – на один год и меньше – с призывниками и резервистами на службу в период действия чрезвычайной ситуации или для участия в военных операциях за пределами России, в том числе для пресечения международной террористической деятельности. В законе уточняется, что контракт со срочниками может быть заключен не ранее чем за месяц до окончания службы по призыву.