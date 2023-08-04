Путин подписал закон о запрете выезда за границу после получения повестки
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выезд за рубеж на работу, учебу со дня направления повестки в военкомат и с момента ее размещения в реестре военнообязанных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки вносятся в закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат, который был подписан 14 апреля 2023 г.
Также поправки дают право военным комиссариатам принимать решение о запрете в день направления повестки на место работы или учебы. Согласно закону, ограничения будут сняты после того, как военнообязанный явится в военкомат или предоставит уважительную причину, по которой он не явился. Решение об отмене ограничений будет сформировано в реестре воинского учета в автоматическом режиме.
Документ был принят депутатами Госдумы 25 июля, одобрен Советом Федерации 28 июля. Тогда же был принят закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат. Теперь за неявку по повестке без уважительной причины штраф будет составлять от 10 000 до 30 000 руб.