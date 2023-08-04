Путин подписал закон о запрете выезда за границу после получения повестки

Также поправки дают право военным комиссариатам принимать решение о запрете в день направления повестки на место работы или учебы. Согласно закону, ограничения будут сняты после того, как военнообязанный явится в военкомат или предоставит уважительную причину, по которой он не явился. Решение об отмене ограничений будет сформировано в реестре воинского учета в автоматическом режиме.