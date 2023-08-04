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Путин подписал закон о запрете выезда за границу после получения повестки

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выезд за рубеж на работу, учебу со дня направления повестки в военкомат и с момента ее размещения в реестре военнообязанных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат, который был подписан 14 апреля 2023 г. 

Также поправки дают право военным комиссариатам принимать решение о запрете в день направления повестки на место работы или учебы. Согласно закону, ограничения будут сняты после того, как военнообязанный явится в военкомат или предоставит уважительную причину, по которой он не явился. Решение об отмене ограничений будет сформировано в реестре воинского учета в автоматическом режиме.

Документ был принят депутатами Госдумы 25 июля, одобрен Советом Федерации 28 июля. Тогда же был принят закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат. Теперь за неявку по повестке без уважительной причины штраф будет составлять от 10 000 до 30 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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