В МАГАТЭ подтвердили отсутствие мин на крышах двух энергоблоков Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили мин и взрывчатых веществ на крышах 3-го и 4-го энергоблоков и в машинных залах Запорожской АЭС. Эту информацию организация подтвердила в свое аккаунте в Twitter.
Эксперты МАГАТЭ вчера получили доступ к этим объектам. Накануне военкор Ольга Курлаева в своем Telegram-канале сообщила, что «свежая партия агентов МАГАТЭ» не нашла мин.
«Команда продолжает просить о посещении крыш остальных четырех блоков», – уточнил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
МАГАТЭ ранее неоднократно запрашивала о доступе на крыши 3-го и 4-го энергоблоков и к части машинных залов станции, которые «представляют особый интерес». Ранее Гросси сообщал, что на Запорожской АЭС отсутствуют признаки минирования.
В конце июля Гросси рассказал, что 23 июля эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки ЗАЭС. Они находились в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями по периметру объекта – к этой территории у персонала станции нет доступа, уточнил Гросси. Тогда отмечалось, что в случае их детонации это не повлияет на ядерную безопасность станции.
4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков ЗАЭС. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в ответ заявил, что Зеленский «бессовестно врет» и у него нет никаких оснований для подобных заявлений.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.