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В МАГАТЭ подтвердили отсутствие мин на крышах двух энергоблоков Запорожской АЭС

Ведомости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили мин и взрывчатых веществ на крышах 3-го и 4-го энергоблоков и в машинных залах Запорожской АЭС. Эту информацию организация подтвердила в свое аккаунте в Twitter.

Эксперты МАГАТЭ вчера получили доступ к этим объектам. Накануне военкор Ольга Курлаева в своем Telegram-канале сообщила, что «свежая партия агентов МАГАТЭ» не нашла мин.

«Команда продолжает просить о посещении крыш остальных четырех блоков», – уточнил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ ранее неоднократно запрашивала о доступе на крыши 3-го и 4-го энергоблоков и к части машинных залов станции, которые «представляют особый интерес». Ранее Гросси сообщал, что на Запорожской АЭС отсутствуют признаки минирования.

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В конце июля Гросси рассказал, что 23 июля эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки ЗАЭС. Они находились в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями по периметру объекта – к этой территории у персонала станции нет доступа, уточнил Гросси. Тогда отмечалось, что в случае их детонации это не повлияет на ядерную безопасность станции.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков ЗАЭС. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в ответ заявил, что Зеленский «бессовестно врет» и у него нет никаких оснований для подобных заявлений.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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