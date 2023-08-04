Картаполов: закон о наказании за уклонение от мобилизации могут принять в осеннюю сессию

Картаполов пояснил, что уклонением от службы по мобилизации будет считаться самовольное оставление части, а также попытка неявки в военкомат после получения повестки в установленное время. За это, согласно инициативе, может грозить штраф до 500 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет, уточнил глава думского комитета.