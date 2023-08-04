Картаполов: закон о наказании за уклонение от мобилизации могут принять в осеннюю сессию
Законопроект об уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации будет внесен в Государственную думу в осеннюю сессию. Об этом ТАСС заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, парламент может принять законопроект в трех чтениях в предстоящую сессию. «Будем вносить осенью. <…> Мы полагаем, что мы уложимся в осеннюю сессию», – уточнил Картаполов.
Картаполов пояснил, что уклонением от службы по мобилизации будет считаться самовольное оставление части, а также попытка неявки в военкомат после получения повестки в установленное время. За это, согласно инициативе, может грозить штраф до 500 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет, уточнил глава думского комитета.
Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила этот законопроект. Согласно предложению Картаполова, необходимо дополнить ст. 328 УК («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») частью третьей. Эта инициатива возражений не вызывает, говорится в отзыве правительства, утвержденном на заседании комиссии в июле. Сейчас в УК есть лишь ответственность за уклонение от срочной службы.
4 августа Картаполов заявил, что никакой новой мобилизацией в России «и не пахнет», законопроект с этим не связан. По его словам, поправки подготовили еще прошлой осенью, когда шла частичная мобилизация.
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