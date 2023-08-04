Газета
Политика

Картаполов: закон о наказании за уклонение от мобилизации могут принять в осеннюю сессию

Ведомости

Законопроект об уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации будет внесен в Государственную думу в осеннюю сессию. Об этом ТАСС заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, парламент может принять законопроект в трех чтениях в предстоящую сессию. «Будем вносить осенью. <…> Мы полагаем, что мы уложимся в осеннюю сессию», – уточнил Картаполов.

Картаполов пояснил, что уклонением от службы по мобилизации будет считаться самовольное оставление части, а также попытка неявки в военкомат после получения повестки в установленное время. За это, согласно инициативе, может грозить штраф до 500 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет, уточнил глава думского комитета.

Ранее по теме: Картаполов: новой мобилизацией в России «и не пахнет»

Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила этот законопроект. Согласно предложению Картаполова, необходимо дополнить ст. 328 УК («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») частью третьей. Эта инициатива возражений не вызывает, говорится в отзыве правительства, утвержденном на заседании комиссии в июле. Сейчас в УК есть лишь ответственность за уклонение от срочной службы.

4 августа Картаполов заявил, что никакой новой мобилизацией в России «и не пахнет», законопроект с этим не связан. По его словам, поправки подготовили еще прошлой осенью, когда шла частичная мобилизация.

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон, в соответствии с которым верхняя граница призывного возраста будет увеличена до 30 лет с 2024 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных