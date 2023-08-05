Советник главы Крыма Крючков опроверг атаку на Крымский мост

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь сообщил, что украинскими морскими дронами был атакован российский гражданский танкер, который стоял на якорной стоянке в 32 морских милях от Керченского пролива. «Детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова, что местные жители посчитали взрывом в районе н.п. Яковенково недалеко от Крымского моста», – написал он.