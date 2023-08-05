Советник главы Крыма Крючков опроверг атаку на Крымский мост
«Еще раз, атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе – не было. Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня. Все крымские профильные службы и министерства в круглосуточной готовности», – написал он.
По словам Крючкова, громкие звуки, которые слышали в районе полуночи местные жители в Керчи, не имеют отношения к Крымскому мосту. При этом он добавил, что власти Крыма «не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки». «Мы не можем комментировать ситуацию в Черном море и проливе», – добавил Крючков.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь сообщил, что украинскими морскими дронами был атакован российский гражданский танкер, который стоял на якорной стоянке в 32 морских милях от Керченского пролива. «Детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова, что местные жители посчитали взрывом в районе н.п. Яковенково недалеко от Крымского моста», – написал он.
По словам Рогова, погибших на танкере нет, несколько членов экипажа посекло стеклами.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на морской спасательный центр, танкер получил пробоину, угрозы затопления нет.
В ночь на 4 августа украинская сторона попыталась морскими дронами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. 2 августа Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотным катером корабля ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте. 28 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что Минобороны России запретило проход всех маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского пролива.