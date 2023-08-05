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Советник главы Крыма Крючков опроверг атаку на Крымский мост

Ведомости

Крымский мост не подвергался атаке в ночь на 5 августа, сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков. Он отметил, что крымские власти «фиксируют массовые украинские вбросы».

«Еще раз, атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе – не было. Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня. Все крымские профильные службы и министерства в круглосуточной готовности», – написал он.

По словам Крючкова, громкие звуки, которые слышали в районе полуночи местные жители в Керчи, не имеют отношения к Крымскому мосту. При этом он добавил, что власти Крыма «не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки». «Мы не можем комментировать ситуацию в Черном море и проливе», – добавил Крючков.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь сообщил, что украинскими морскими дронами был атакован российский гражданский танкер, который стоял на якорной стоянке в 32 морских милях от Керченского пролива. «Детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова, что местные жители посчитали взрывом в районе н.п. Яковенково недалеко от Крымского моста», – написал он.

По словам Рогова, погибших на танкере нет, несколько членов экипажа посекло стеклами.

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на морской спасательный центр, танкер получил пробоину, угрозы затопления нет.

В ночь на 4 августа украинская сторона попыталась морскими дронами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. 2 августа Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотным катером корабля ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря.

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте. 28 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что Минобороны России запретило проход всех маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского пролива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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