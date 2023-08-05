Володин призвал ООН осудить действия Байдена вокруг Тайваня
Конфликт вокруг Тайваня нужен президенту США Джо Байдену, чтобы отвлечь внимание американских избирателей от внутренних проблем страны, ООН должна осудить провокационные действия Байдена, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По мнению спикера Госдумы, Вашингтон готовит Тайваню участь Украины, а Байден совершает ошибку, намереваясь закупить оружие для острова из средств, выделенных Киеву.
«Киевский режим не оправдал ожиданий Вашингтона. В США предвидят провал своей политики на украинском направлении. Перед риском утраты гегемонии ищут спасение в новом конфликте», – написал Володин.
Он перечислил проблемы Штатов, среди которых высокая инфляция, нестабильность финансового сектора и рост дефицита госбюджета. Кроме того, по словам Володина, рейтинг самого Байдена «бьет антирекорды» и выборы ему не выиграть.
«Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США <...> Лицемерно говоря о приверженности принципу «одного Китая», Вашингтон делает все, чтобы Тайвань стал анти-Китаем», – пояснил он.
Председатель нижней палаты парламента призвал ООН осудить «провокационные действия» американского президента, «а не молчать, желая сохраниться». Если же организация не может предотвратить конфликт и обеспечить глобальную безопасность, то смысла существования в ней «ровно столько, сколько было в ликвидированной Лиге наций», добавил Володин.
Байден планирует обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать закупку вооружений для Тайваня в рамках запроса дополнительных бюджетных средств для Украины, сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на два источника. 2 августа МИД КНР выразил «категорическое недовольство и решительный протест» по поводу июльского пакета помощи Тайваню от администрации Байдена. Китай требует от США перестать оказывать военную помощь Тайваню, так как, с точки зрения Пекина, такие действия наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям и нарушают принцип «одного Китая».
США признают КНР в качестве единственного китайского государства, но при этом имеют и формальные обязательства перед Тайванем. Речь идет о «Законе об отношениях с Тайванем» от 1979 г., согласно которому американцы обязаны предоставить оборонительные средства и услуги в случае внешних угроз безопасности острова. При этом их характер и объемы определяются президентом и конгрессом США.