Володин призвал ООН осудить действия Байдена вокруг Тайваня

США признают КНР в качестве единственного китайского государства, но при этом имеют и формальные обязательства перед Тайванем. Речь идет о «Законе об отношениях с Тайванем» от 1979 г., согласно которому американцы обязаны предоставить оборонительные средства и услуги в случае внешних угроз безопасности острова. При этом их характер и объемы определяются президентом и конгрессом США.