МИД Венгрии предупредил об остановке промышленности при отказе от российского газа

В июле Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что ожидает роста спотовых цен на газ в Европе в 2024 г. в среднем на 25% к уровню этого года более чем до $600 за 1000 куб. м. По данным МЭА, во II квартале 2023 г. цена на газ в Европе составляла в среднем $11 за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), или $392,9 за 1000 куб. м. Это на 35% меньше, чем в I квартале этого года, и на 63% меньше, чем во II квартале 2022 г.