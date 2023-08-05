МИД Венгрии предупредил об остановке промышленности при отказе от российского газа
Венгрия не может в обозримом будущем заместить российский газ, а потому отказ от него привел бы к остановке промышленности и отопления жилья. Об этом в соцсетях заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер.
«85% годового потребления газа Венгрией приходится на российский газ. Этот объем не может быть замещен в обозримом будущем, то есть без российского газа Венгрия замерзнет, в квартирах не будет отопления, промышленность остановится, рабочие места будут потеряны», – написал он.
Российский газ, по его оценке, означает надежность поставок и энергетическую безопасность. Комментируя заявления своих политических оппонентов о том, что газ «дорогой», Менцер призвал их способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, а не его продолжению, а также противодействовать «пагубным санкциям».
В сентябре 2021 г. «Газпром» и венгерская компания MVM CEEnergy подписали два контракта, которые предусматривают поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. газа в год в течение 15 лет. Из них 3,5 млрд куб. м газа в год приходятся на маршрут поставки через Сербию (через «Балканский поток» – продолжение газопровода «Турецкий поток»), 1 млрд куб. м – через Австрию. В апреле Венгрия согласовала продление договора с «Газпромом» о возможных поставках российского газа в республику сверх объемов, предусмотренных долгосрочными контрактами.
Экспорт российского газа в ЕС сейчас ведется лишь по двум маршрутам – по второй ветке «Турецкого потока», ведущей в Болгарию, а также транзитом через территорию Украины лишь через одну газоизмерительную станцию. Прокачка по «Северному потоку» мощностью 55 млрд куб. м в год и по трубопроводу Ямал – Европа мощностью 33 млрд куб. м не ведется.
В июле Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что ожидает роста спотовых цен на газ в Европе в 2024 г. в среднем на 25% к уровню этого года более чем до $600 за 1000 куб. м. По данным МЭА, во II квартале 2023 г. цена на газ в Европе составляла в среднем $11 за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), или $392,9 за 1000 куб. м. Это на 35% меньше, чем в I квартале этого года, и на 63% меньше, чем во II квартале 2022 г.