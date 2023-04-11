Венгрия договорилась о сверхконтрактных поставках газа из России и отсрочке платежей

В сентябре 2021 г. «Газпром» и венгерская компания MVM CEEnergy подписали два контракта, которые предусматривают поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. газа в год в течение 15 лет. Из них 3,5 млрд куб. м газа в год приходятся на маршрут поставки через Сербию (через «Балканский поток» – продолжение газопровода «Турецкий поток»), 1 млрд куб. м – через Австрию. Поставки газа по «Турецкому потоку» в Венгрию начались 1 октября 2021 г. Поставки в Венгрию также осуществляются по контрактам «Газпрома» с другими компаниями и на основании разовых сделок.