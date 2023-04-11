Венгрия договорилась о сверхконтрактных поставках газа из России и отсрочке платежей

Венгрия договорилась о сверхконтрактных поставках газа из России и отсрочке платежейЭто позволит Будапешту обезопасить себя от энергокризиса в ЕС, говорят эксперты
Венгрия согласовала продление договора с «Газпромом» о возможных поставках российского газа в республику сверх объемов, предусмотренных долгосрочными контрактами, а также о возможности отсрочки платежей за газ. Об этом 11 апреля сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя итоги визита в Москву.
11 апреля Сийярто в Москве провел переговоры с курирующим ТЭК вице-премьером РФ Александром Новаком. Согласно сообщению пресс-службы правительства России, в переговорах приняли участие представители Минфина, Минэнерго, «Росатома» и других отраслевых компаний. Стороны обсудили поставки газа, нефти и атомное сотрудничество. Были затронуты вопросы обеспечения безопасности транзита газа в Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» и реализации проекта атомной электростанции «Пакш-2».
Что еще обсуждали Новак и Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии выразил уверенность в скором завершении согласования с российской стороной всех необходимых документов для перехода к этапу практического строительства АЭС «Пакш-2» при участии «Росатома». «Чем раньше будут построены новые блоки, тем скорее мы будем защищены от совершенно безумных ценовых движений на рынке международной энергетики», – сказал министр.
«Нам удалось договориться, что "Газпром" сохранит возможность, которой мы добились, <...> покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, главным образом, через "Турецкий поток". Сегодня мы продлили договоренности, касающиеся этой возможности», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»). Он также добавил, что было решено оставить в силе ряд договоров, по которым в случае резкого роста цен на газ для Венгрии сохраняется возможность отсрочки платежа.
В свою очередь «Газпром» сообщил, что компания «рассмотрит возможность» поставки сверхконтрактных объемов природного газа в Венгрию в 2023 г. и применения отсрочки платежа по этим поставкам.
В сентябре 2021 г. «Газпром» и венгерская компания MVM CEEnergy подписали два контракта, которые предусматривают поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. газа в год в течение 15 лет. Из них 3,5 млрд куб. м газа в год приходятся на маршрут поставки через Сербию (через «Балканский поток» – продолжение газопровода «Турецкий поток»), 1 млрд куб. м – через Австрию. Поставки газа по «Турецкому потоку» в Венгрию начались 1 октября 2021 г. Поставки в Венгрию также осуществляются по контрактам «Газпрома» с другими компаниями и на основании разовых сделок.
В августе 2022 г. Сийярто заявил, что Венгрия подписала с «Газпромом» договор, согласно которому с 1 сентября 2022 г. в страну дополнительно будет поставляться газ в объеме 5,8 млн куб. м в сутки (эквивалентно 2,12 млрд куб. в год) через «Турецкий поток» и Сербию. Поставки газа сверх объемов, предусмотренных долгосрочными контрактами, были в Венгрию и ранее, например в августе 2022 г. они составляли 2,6 млн куб. м в сутки.
В октябре 2022 г. венгерская компания MVM заключила договор с «Газпром экспортом» (дочерняя компания «Газпрома») об отсрочке оплаты за поставки газа из-за резких колебаний цены в зимний период.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предполагает, что Венгрия договаривается с «Газпромом» о возможности при необходимости получать весь газ, который они потребляют, из России по трубопроводу «Турецкий поток». Дополнительные поставки газа, по его мнению, могут составить чуть менее 3 млрд куб. м в год, суммарные объемы – до 10-12 млрд куб. м. «Власти Венгрии справедливо полагают, что энергетический кризис еще не закончился, и фактически договариваются с «Газпромом» о нужных объемах по выгодным ценам», – подчеркивает аналитик.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит считает, что дополнительные объемы поставок не будут значительными. Такие поставки, продолжает он, могут осуществляться транзитом через газотранспортную систему Украины или через «Турецкий поток».
Смит поясняет, что механизм отсрочки платежей при этом помогают Венгрии распределять платежи в течение года, позволяя более комфортно проходить период, когда цены резко возрастают.
Политические решения, направленные на улучшение отношений с западными странами для создания «фронды» внутри ЕС и НАТО, – это уже пройденный этап, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Сейчас основа любых отношений со странами Евросоюза – это «бизнес с политическим измерением». Венгрия, добавляет эксперт, является «самой дружественной из недружественных России стран». Будапешт все еще поддерживает с Москвой адекватные и конструктивные отношения, поэтому нет ничего удивительного в том, что российское руководство может принимать полезные для Венгрии решения, замечает ученый.
Кроме того, обращает внимание Офицеров-Бельский, сохранения высокого уровня российско-венгерских отношений требует сотрудничество между двумя странами в области атомной энергетики и строительство АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии. Это важный аспект взаимодействия в условиях вероятных санкций Евросоюза против российской атомной отрасли, считает он.