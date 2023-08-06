В Киеве заявили, что будут конкурировать с Польшей после окончания военных действий
Польшу на Украине будут считать близким другом до окончания боевых действий, затем страны будут конкурировать, заявил в эфире телеканала «Дом» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день – это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны. После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Подоляка, Киев будет «находиться на проукраинских позициях» и «жестко» защищать свои интересы. Противоречия, которые возникли между двумя странами, он назвал дискуссией, она «не приведет к каким-то разрывам».
Обострение отношений Польши и Украины произошло на фоне политики Варшавы по защите рынка сельскохозяйственной продукции. Ранее Еврокомиссия (ЕК) ввела эмбарго на поставки четырех видов зерновых и масличных культур с Украины в несколько стран Восточной Европы, включая Польшу, до 15 сентября. 19 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если ЕК не продлит ограничение, то Польша самостоятельно закроет границу для таких товаров.
31 июля в канцелярии президента Польши в одном из интервью заявили, что Киеву «следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». После этого в МИД Украины вызвали посла в Киеве Бартоша Цихоцкого и подчеркнули, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми».