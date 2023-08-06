В Киеве заявили, что будут конкурировать с Польшей после окончания военных действий

«У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день – это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны. После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», – сказал он (цитата по ТАСС).