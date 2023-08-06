Газета
Политика

В Киеве заявили, что будут конкурировать с Польшей после окончания военных действий

Ведомости

Польшу на Украине будут считать близким другом до окончания боевых действий, затем страны будут конкурировать, заявил в эфире телеканала «Дом» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день – это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны. После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Подоляка, Киев будет «находиться на проукраинских позициях» и «жестко» защищать свои интересы. Противоречия, которые возникли между двумя странами, он назвал дискуссией, она «не приведет к каким-то разрывам».

Ранее по теме: МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

Обострение отношений Польши и Украины произошло на фоне политики Варшавы по защите рынка сельскохозяйственной продукции. Ранее Еврокомиссия (ЕК) ввела эмбарго на поставки четырех видов зерновых и масличных культур с Украины в несколько стран Восточной Европы, включая Польшу, до 15 сентября. 19 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если ЕК не продлит ограничение, то Польша самостоятельно закроет границу для таких товаров.

31 июля в канцелярии президента Польши в одном из интервью заявили, что Киеву «следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». После этого в МИД Украины вызвали посла в Киеве Бартоша Цихоцкого и подчеркнули, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми». 

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных