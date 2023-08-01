Газета
Политика

МИД Украины вызвал посла Польши из-за высказываний о неблагодарности Киева

Ведомости

Министерство иностранных дел Украины 1 августа пригласило посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого, рассказали в дипломатическом ведомстве.

Посол был вызван в связи с высказываниями министра канцелярии президента Польши и руководителя офиса международной политика Марцина Пшидача.

«Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми. Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности», – говорится в сообщении украинского МИДа.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В ведомстве подчеркнули, что политика не должна ставить под сомнение прочность отношений двух народов, а заявления не помешают «совместно завоевать мир и построить общее европейское будущее».

По данным украинского издания «Европейская правда», Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Польша предоставила Украине действительно большую поддержку, Киеву «следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». Уточняется, что эти слова прозвучали в контексте того, что Польша блокирует экспорт украинского зерна через республику.

В июле в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил Украине быть более благодарной Западу за поставки вооружений. Он отметил, что люди хотели бы видеть немного благодарности, так как западные страны отказываются от собственных запасов оружия.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных