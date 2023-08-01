МИД Украины вызвал посла Польши из-за высказываний о неблагодарности Киева
Министерство иностранных дел Украины 1 августа пригласило посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого, рассказали в дипломатическом ведомстве.
Посол был вызван в связи с высказываниями министра канцелярии президента Польши и руководителя офиса международной политика Марцина Пшидача.
«Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми. Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности», – говорится в сообщении украинского МИДа.
В ведомстве подчеркнули, что политика не должна ставить под сомнение прочность отношений двух народов, а заявления не помешают «совместно завоевать мир и построить общее европейское будущее».
По данным украинского издания «Европейская правда», Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Польша предоставила Украине действительно большую поддержку, Киеву «следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». Уточняется, что эти слова прозвучали в контексте того, что Польша блокирует экспорт украинского зерна через республику.
В июле в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил Украине быть более благодарной Западу за поставки вооружений. Он отметил, что люди хотели бы видеть немного благодарности, так как западные страны отказываются от собственных запасов оружия.