МИД Украины вызвал посла Польши из-за высказываний о неблагодарности Киева

По данным украинского издания «Европейская правда», Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Польша предоставила Украине действительно большую поддержку, Киеву «следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». Уточняется, что эти слова прозвучали в контексте того, что Польша блокирует экспорт украинского зерна через республику.