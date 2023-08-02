МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

Яблоньский пояснил, что в Киеве «появились определенные эмоции». По его словам, Варшава относится к этому с пониманием, но в то же время отметил, что Украине «нельзя так относиться к своим союзникам». Замминистра добавил, что Варшава поддерживает Киев «в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши».