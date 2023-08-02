МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной
Отношения Польши и Украины ухудшились из-за высказываний украинских властей. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
«Мы передадим наши оценки того, как выглядят сегодня наши отношения, которые, к сожалению, из-за высказываний некоторых представителей властей Украины в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает», – сказал он, отвечая на вопрос о предстоящей встрече с представителем украинского посольства.
Яблоньский пояснил, что в Киеве «появились определенные эмоции». По его словам, Варшава относится к этому с пониманием, но в то же время отметил, что Украине «нельзя так относиться к своим союзникам». Замминистра добавил, что Варшава поддерживает Киев «в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши».
31 июля глава канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киеву «следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». По данным украинского издания «Европейская правда», эти слова прозвучали в контексте того, что Польша блокирует экспорт украинского зерна.
1 августа в МИД Украины вызвали посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого. В украинском ведомстве подчеркнули, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми».
После этого в МИД Польши вызвали посла Украины в Варшаве Василия Зварыча. Вызов польского посла в МИД Украины раскритиковал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter. По его словам, учитывая поддержку, которую оказывает Варшава Киеву, «таких ошибок быть не должно».
Обострение отношений Польши и Украины произошло на фоне политики Варшавы по защите рынка сельскохозяйственной продукции. Ранее Еврокомиссия (ЕК) ввела эмбарго на поставки четырех видов зерновых и масличных культур с Украины в несколько стран Восточной Европы, включая Польшу, до 15 сентября. 19 июля Моравецкий заявил, что если ЕК не продлит ограничение, то Польша самостоятельно закроет границу для таких товаров.