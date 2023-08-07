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МИД: Россия открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине

Ведомости

Россия готова к дипломатическому разрешению конфликта на Украине и может ответить на «действительно серьезные предложения». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения. Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», – сказал Захарова, ее слова привела пресс-служба.

В МИДе убеждены, что «всеобъемлющее, устойчивое и справедливое» урегулирование возможно только после прекращения боевых действий и терактов со стороны Украины, а также «накачивания ВСУ вооружениями» со стороны Запада, добавила представитель внешнеполитического ведомства.

«Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение», – уточнила она.

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Комментарии Захаровой связаны с прошедшими накануне переговорами по Украине в саудовской Джидде. Обсуждение урегулирования конфликта проходило с 5 по 6 августа, в нем приняли участие около 40 государств, но России на встрече не было. 

До переговоров Захарова заявляла, что переговоры по Украине без России являются «абсурдом» и «нонсенсом». Однако, по ее словам, если переговоры Саудовской Аравии по Украине «помогут Западу понять всю тупиковость “плана [президента Владимира] Зеленского”, то они будут не бесполезными».

Как писала The Wall Street Journal, Китай придал переговорам дополнительный импульс и, вероятно, мог предложить учесть в дискуссиях некоторые красные линии и озабоченности Москвы. По данным немецкого агентства DPA, Саудовская Аравия и другие страны представили альтернативный мирный план, в который входит поддержка целостности Украины, прекращение огня, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными. Эр-Рияд, по данным агентства, проинформировал Россию о предложенном проекте.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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