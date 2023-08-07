МИД: Россия открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине

«Мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения. Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», – сказал Захарова, ее слова привела пресс-служба.