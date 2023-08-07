МИД: Россия открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине
Россия готова к дипломатическому разрешению конфликта на Украине и может ответить на «действительно серьезные предложения». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения. Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», – сказал Захарова, ее слова привела пресс-служба.
В МИДе убеждены, что «всеобъемлющее, устойчивое и справедливое» урегулирование возможно только после прекращения боевых действий и терактов со стороны Украины, а также «накачивания ВСУ вооружениями» со стороны Запада, добавила представитель внешнеполитического ведомства.
«Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение», – уточнила она.
Комментарии Захаровой связаны с прошедшими накануне переговорами по Украине в саудовской Джидде. Обсуждение урегулирования конфликта проходило с 5 по 6 августа, в нем приняли участие около 40 государств, но России на встрече не было.
До переговоров Захарова заявляла, что переговоры по Украине без России являются «абсурдом» и «нонсенсом». Однако, по ее словам, если переговоры Саудовской Аравии по Украине «помогут Западу понять всю тупиковость “плана [президента Владимира] Зеленского”, то они будут не бесполезными».
Как писала The Wall Street Journal, Китай придал переговорам дополнительный импульс и, вероятно, мог предложить учесть в дискуссиях некоторые красные линии и озабоченности Москвы. По данным немецкого агентства DPA, Саудовская Аравия и другие страны представили альтернативный мирный план, в который входит поддержка целостности Украины, прекращение огня, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными. Эр-Рияд, по данным агентства, проинформировал Россию о предложенном проекте.