Газета
Политика

Президент ЮАР 22 августа встретится с Си Цзиньпином

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил личное участие в саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа, и встречу с южноафриканским президентом Сирилом Рамафосой. Об этом говорится на сайте администрации президента ЮАР. 

«Президент Сирил Рамафоса 22 августа 2023 г. примет своего китайского коллегу президента Си Цзиньпина в Южной Африке с государственным визитом, который пройдет в зданиях Союза», – сказано в сообщении.

Уточняется, что помимо обсуждения двусторонних отношений лидеры ЮАР и Китая планируют подписать несколько меморандумов о договоренности. 

Ранее по теме: Премьер-министр Индии лично примет участие в саммите БРИКС

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. По плану, на него приедут лидеры четырех государств, а президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на саммите Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что отказ Путина от очного участия в саммите произошел «по обоюдному согласию» сторон.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных