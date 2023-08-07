Президент ЮАР 22 августа встретится с Си Цзиньпином
Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил личное участие в саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа, и встречу с южноафриканским президентом Сирилом Рамафосой. Об этом говорится на сайте администрации президента ЮАР.
«Президент Сирил Рамафоса 22 августа 2023 г. примет своего китайского коллегу президента Си Цзиньпина в Южной Африке с государственным визитом, который пройдет в зданиях Союза», – сказано в сообщении.
Уточняется, что помимо обсуждения двусторонних отношений лидеры ЮАР и Китая планируют подписать несколько меморандумов о договоренности.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. По плану, на него приедут лидеры четырех государств, а президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на саммите Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что отказ Путина от очного участия в саммите произошел «по обоюдному согласию» сторон.