Китайский визовый центр открылся в Москве
В Москве открылся китайский визовый сервисный центр, сообщило посольство Китая в России.
«Начиная с 7 августа 2023 г. заявители, имеющие обычные паспорта, для подачи заявления на получение китайской визы (включая визы Гонконга и Макао), подают свои заявления в визовый сервисный центр», – говорится в сообщении.
Центр расположен на ул. Василисы Кожиной, 1. Посетителей принимают с 9:00 до 16:00 мск с понедельника по пятницу.
2 августа Китайский визовый центр начал работу в тестовом режиме в Санкт-Петербурге. Визовый центр находится на Литейном проспекте, 26а.
1 августа Минэкономразвития России объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои.