Визовый центр Китая в Санкт-Петербурге начал работу в тестовом режиме
Китайский визовый центр в Санкт-Петербурге начал работу в тестовом режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале генерального консульства КНР в городе.
В сообщении говорится, что полноценное открытие визового центра запланировано на ближайшее время.
При этом уже сейчас центр оповещает тех, кто записался на прием в генконсульство, что обращаться в визовый центр для подачи всех документов можно без оплаты за обслуживание. Визовый центр находится на Литейном проспекте, в доме 26а.
C 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз иностранным гражданам. В апреле генеральное консульство анонсировало открытие визовых центров в Москве и в Санкт-Петербурге.
Минэкономразвития России 1 августа объявило на своем сайте о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп, приостановленного из-за пандемии в 2020 г. Отмечается, что Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои.