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Общество

Визовый центр Китая в Санкт-Петербурге начал работу в тестовом режиме

Ведомости

Китайский визовый центр в Санкт-Петербурге начал работу в тестовом режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале генерального консульства КНР в городе.

В сообщении говорится, что полноценное открытие визового центра запланировано на ближайшее время.

При этом уже сейчас центр оповещает тех, кто записался на прием в генконсульство, что обращаться в визовый центр для подачи всех документов можно без оплаты за обслуживание. Визовый центр находится на Литейном проспекте, в доме 26а.

Ранее по теме: Китай подтвердил готовность возобновить безвизовый обмен туристическими группами с Россией

C 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз иностранным гражданам. В апреле генеральное консульство анонсировало открытие визовых центров в Москве и в Санкт-Петербурге.

Минэкономразвития России 1 августа объявило на своем сайте о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп, приостановленного из-за пандемии в 2020 г. Отмечается, что Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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