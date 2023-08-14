В «Ростехе» заявили о планах кратно увеличить производство дронов «Ланцет»
Беспилотники «Ланцет» очень востребованы, в связи с чем «Ростех» намерен кратно увеличить выпуск такого вооружения. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков на форуме «Армия-2023» в интервью телеканалу «Россия-24».
«У нас новое поколение беспилотников-камикадзе, это "Ланцет". Безусловно, он очень востребован, выпускается серийно. Мы нацелены на то, чтобы кратно увеличить выпуск этой продукции», – сказал Артяков (цитата по «Интерфаксу»).
Он также выразил уверенность, что необходимость в этих дронах «будет очень значительной». Артяков добавил, что за последние 1,5-2 года производство ряда боеприпасов выросло в 20-30 раз, а бронетехники – в 4-5 раз.
7 августа на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым президент РФ Владимир Путин призвал увеличивать долю производства новейшего вооружения, в том числе беспилотников «Ланцет». «Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. <...> Т-90 "Прорыв", самолетные комплексы. Вы знаете, о чем речь. <..> "Ланцеты" и так далее», – заявил глава государства. В ответ Чемезов сообщил, что госкорпорация над этим «как раз работает».
«Ланцеты» широко применяются Вооруженными силами России в рамках спецоперации на Украине. Минобороны регулярно сообщает об уничтожении техники противника такими дронами. В частности, 13 августа барражирующим боеприпасом «Ланцета» были поражены самоходные артиллерийские установки Paladin и Crab в районах Северска и балки Шевцов Яр.