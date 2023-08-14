В «Ростехе» заявили о планах кратно увеличить производство дронов «Ланцет»

7 августа на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым президент РФ Владимир Путин призвал увеличивать долю производства новейшего вооружения, в том числе беспилотников «Ланцет». «Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. <...> Т-90 "Прорыв", самолетные комплексы. Вы знаете, о чем речь. <..> "Ланцеты" и так далее», – заявил глава государства. В ответ Чемезов сообщил, что госкорпорация над этим «как раз работает».