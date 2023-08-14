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Посольство направило ноту в МИД Польши из-за сообщений о задержании двух россиян

Ведомости

Посольство России в Варшаве направило в МИД Польши ноту в связи с появившимися сообщениями о задержании двоих россиян по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Польше Сергея Андреева.

«Мы послали в МИД Польши ноту с требованием в соответствии с консульской конвенцией сообщить нам, кто задержан, с запросом информации по поводу якобы задержания российских граждан», – заявил дипломат. 

По его словам, польские власти не направили официальное уведомление в российское посольство. Сами задержанные, их адвокаты и родственники также за помощью не обращались. 

Андреев уточнил, что сейчас дипмиссия не располагает никакой информацией по этой теме. «Когда мы получим какие-то дополнительные сведения, будем смотреть, что делать», – добавил он.

14 августа министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский сообщил об аресте двоих граждан России по делу о шпионаже. По данным властей республики, задержанные якобы распространяли пропагандистские материалы ЧВК «Вагнер» на территории Кракова и Варшавы.

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Об арестах за шпионаж в пользу России польские власти сообщают с весны 2022 г. Известно как минимум о 16 задержанных. 

4 августа в генпрокуратуре Польши сообщили о задержании гражданина Белоруссии. Его обвиняют в участии в организованной преступной группе и осуществлении действий против интересов Польши. По информации ведомства, задержанный занимался сбором информации об объектах критической инфраструктуры и проводил диверсионные мероприятия, «направленные на дестабилизацию политической ситуации в Польше».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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