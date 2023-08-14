Посольство направило ноту в МИД Польши из-за сообщений о задержании двух россиян
Посольство России в Варшаве направило в МИД Польши ноту в связи с появившимися сообщениями о задержании двоих россиян по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Польше Сергея Андреева.
«Мы послали в МИД Польши ноту с требованием в соответствии с консульской конвенцией сообщить нам, кто задержан, с запросом информации по поводу якобы задержания российских граждан», – заявил дипломат.
По его словам, польские власти не направили официальное уведомление в российское посольство. Сами задержанные, их адвокаты и родственники также за помощью не обращались.
Андреев уточнил, что сейчас дипмиссия не располагает никакой информацией по этой теме. «Когда мы получим какие-то дополнительные сведения, будем смотреть, что делать», – добавил он.
14 августа министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский сообщил об аресте двоих граждан России по делу о шпионаже. По данным властей республики, задержанные якобы распространяли пропагандистские материалы ЧВК «Вагнер» на территории Кракова и Варшавы.
Об арестах за шпионаж в пользу России польские власти сообщают с весны 2022 г. Известно как минимум о 16 задержанных.
4 августа в генпрокуратуре Польши сообщили о задержании гражданина Белоруссии. Его обвиняют в участии в организованной преступной группе и осуществлении действий против интересов Польши. По информации ведомства, задержанный занимался сбором информации об объектах критической инфраструктуры и проводил диверсионные мероприятия, «направленные на дестабилизацию политической ситуации в Польше».