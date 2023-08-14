В Польше задержали двоих россиян по обвинению в шпионаже

О задержаниях за шпионаж в пользу России в Польше начали сообщать в апреле 2022 г. Тогда были арестованы три человека – граждане России и Белоруссии, которые якобы занимались сбором данных о воинских частях. 16 марта 2023 г. были задержаны еще девять иностранцев, которые, по версии прокуратуры, следили за железными дорогами и якобы готовились к диверсии, чтобы «парализовать поставки» вооружения Украине. 27 марта стало известно о еще одном задержанном по подозрению в шпионаже, он свою вину признал.