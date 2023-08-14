В Польше задержали двоих россиян по обвинению в шпионаже
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши вместе с полицией задeржали двоих граждан России по делу о шпионаже, им предъявили обвинение. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминский в Twitter.
По словам министра, они распространяли пропагандистские материалы ЧВК «Вагнер» на территории Кракова и Варшавы. Сейчас задержанные находятся под арестом. При этом Каминьский не уточнил, связаны ли россияне с группой иностранных граждан, которые были задержаны в Польше по подозрению в шпионаже ранее.
4 августа в генпрокуратуре Польши сообщили, что сотрудники Агентства внутренней безопасности задeржали гражданина Белоруссии – 16-го фигуранта по делу о шпионаже в пользу России, ему предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и осуществлении действий против интересов Польши. По информации ведомства, задержанный занимался сбором информации об объектах критической инфраструктуры и проводил диверсионные мероприятия, «направленные на дестабилизацию политической ситуации в Польше».
О задержаниях за шпионаж в пользу России в Польше начали сообщать в апреле 2022 г. Тогда были арестованы три человека – граждане России и Белоруссии, которые якобы занимались сбором данных о воинских частях. 16 марта 2023 г. были задержаны еще девять иностранцев, которые, по версии прокуратуры, следили за железными дорогами и якобы готовились к диверсии, чтобы «парализовать поставки» вооружения Украине. 27 марта стало известно о еще одном задержанном по подозрению в шпионаже, он свою вину признал.
30 июня генпрокуратура Польши сообщила об аресте российского хоккеиста из «клуба первой лиги», который, по данным ведомства, собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких воеводствах. 10 июля стало известно, что был задержан еще один подозреваемый по делу о шпионаже в пользу России – им оказался гражданин Украины, который мог наблюдать за критически важной инфраструктурой страны, в том числе за военными объектами и морскими портами.